PSG : Infirmerie, nouvelle tuile en vue pour Neymar Jr ?

Publié le 30 octobre 2020 à 06:00

Le Paris Saint-Germain devrait se passer de Neymar Jr pendant quelques semaines. Le Brésilien est sorti sur blessure mercredi lors de la victoire du PSG contre Istanbul Basaksehir (0-2).

Neymar Jr forfait jusqu’à la trêve ?

Le Paris Saint-Germain a signé sa première victoire en Ligue des champions mercredi. Grâce à un doublé de Moise Kean, le PSG a dominé Istanbul Basaksehir (0-2). Le seul point noir de la soirée côté parisien est venu de Neymar Jr. L’attaquant brésilien a dû quitter ses coéquipiers dès la 25e minute. Après la rencontre, Thomas Tuchel a confirmé que son poulain souffrait des adducteurs. L’ancien blaugrana pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Citant une source proche du joueur, Mohamed Bouhafsi assure que Neymar sera absent jusqu’à la trêve internationale. Le journaliste de RMC Sport affirme que le crack auriverde va manquer les trois prochains matchs de Paris. Le numéro 10 parisien serait donc forfait pour la rencontre contre Nantes ce samedi. Il ne devrait pas également prendre part aux chocs contre le RB Leipzig et le Stade rennais.

Neymar out, nouveau casse-tête pour Tuchel

Avec Neymar Jr, la liste des blessés du Paris Saint-Germain se rallonge. Leandro Paredes, Mauro Icardi, Marco Verratti, Julian Draxler et Juan Bernat sont également blessés. Thomas Tuchel se serait passé de ce nouveau forfait au vu des échéances qui attendent le PSG. En conflit avec Leonardo, le technicien allemand a besoin de résultats pour conforter sa place sur le banc parisien. Avant sa nouvelle blessure, Neymar comptait 2 buts et 4 passes décisives en six matchs toutes compétitions confondues. Son absence constituera un coup dur pour le club de la capitale.













Par Ange A.