OM : L'énorme coup de pression des South Winners après City

Publié le 30 octobre 2020 à 07:30

La récente prestation de l’ OM contre Manchester City continue de susciter de vives réactions. Cette fois, c’est l’association des supporters South Winners qui s’insurge contre les performances de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions.

Les South Winners chargent l’ OM après City

L’ OM n’y arrive toujours pas en Ligue des champions. Opposé à Manchester City mardi, l’Olympique de Marseille a concédé une nouvelle défaite (0-3) en C1. Le club phocéen en est désormais à 11 défaites consécutives dans la reine des compétitions européennes. Un triste record qui suscite le courroux des South Winners. Dans un communiqué, cette association de supporters marseillais est montée au créneau pour remobiliser les troupes d’André Villas-Boas. « La direction, le staff et en tout premier lieu les joueurs se doivent de respecter et d’honorer notre institution et tous ses supporters, car cette prestation catastrophique contre les Anglais est tout simplement affligeante et écœurante », peut-on lire. De plus, ces fans s’offusquent des « choix douteux » du technicien portugais qui « ne pourra seul assumer ce désastre ».

Du respect des valeurs de Marseille

Dans leur sortie, les South Winners s’en sont également pris aux « pseudos stars » de l’ OM. Ils les somment d’ « assumer leurs propos et leurs salaires, et être irréprochables sur le terrain ». « À l’OM, le maillot on l’aime et on le mouille, ou on se casse s’il est trop lourd à porter. Tout le peuple marseillais sera derrière vous si vous respectez ces valeurs et montrez que vous êtes des hommes, peu importe le résultat. On peut perdre contre plus fort que soi, mais pas en abdiquant avant de rentrer sur le rectangle vert », a poursuivi cette frange de supporters. Reste à savoir si Thauvin, Payet, Mandanda et compagnie sauront se ressaisir. La double confrontation à venir contre le FC Porto sera révélatrice à ce sujet.













Par Ange A.