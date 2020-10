ASSE : La grande promesse de Denis Bouanga à Claude Puel

Publié le 30 octobre 2020 à 08:00

Comme l’AS Saint-Étienne, Denis Bouanga ne réalise pas un début de saison satisfaisant. L’attaquant gabonais est revenu sur ses difficultés. Il promet de relever la tête pour rendre la confiance que Claude Puel lui accorde.

Le mea culpa de Denis Bouanga

Dimanche, l’ASSE a concédé une quatrième défaite de rang sur la pelouse du FC Metz (2-0). Durant cette rencontre, Denis Bouanga s’est rendu coupable sur l’ouverture du score messine. Le Gabonais a quitté le mur au moment de l’exécution du coup franc transformé par Farid Boulaya. Une attitude qui démontre que l’ailier de 25 ans est à la peine en ce début de saison. Chose qu’il admet volontiers. « C’est vrai que je suis conscient que je n’ai pas été très performant sur mes derniers matchs. Je n’en doute pas, je le sais. Je sais reconnaître mes erreurs », a confié l’ancien nîmois à Téléfoot. L’attaquant gabonais espère revenir au top pour garder la confiance de Claude Puel, son entraîneur.

Fin de série pour Bouanga contre le MHSC ?

« J’ai sa confiance, j’essaye de faire au maximum et de m’adapter à cette équipe de jeunes. J’essaye d’être performant. Je dois retenir le message. Je sais que je n’ai pas été bon, lui il l’a dit aussi […] Il faut que je lui montre sur le terrain que je suis là qu’il peut compter sur moi », a souligné Denis Bouanga. Le coach de l’AS Saint-Étienne avait récemment défendu son attaquant dans le dur. Le Gabonais n’a inscrit que deux buts cette saison. Il n’a plus fait trembler les filets adverses depuis l’exploit au Vélodrome contre l’OM (0-2). La saison dernière il avait inscrit 12 buts en championnat pour sa première année chez les Verts. Suite à sa sortie, Bouanga sera l’un des Stéphanois les plus attendus dimanche lors de la réception du Montpellier Hérault.













Par Ange A.