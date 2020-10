OGC Nice : Vieira accablé malgré la victoire en Ligue Europa

Publié le 30 octobre 2020 à 10:30

L'OGC Nice a battu l’Hapoël Beer Sheva (1-0), jeudi soir à l’Allianz Riviera. Malgré cette victoire qui permet au Gym de se relancer en Ligue Europa, Patrick Vieira était loin d’être heureux ce jeudi soir.

L'OGC Nice se relance en Ligue Europa

Battu par le Bayer Leverkusen (2-6) lors de la première journée de Ligue Europa, l'OGC Nice devait vaincre l’Hapoël Beer Sheva pour converser ses chances de se qualifier au prochain tour. Les hommes de Patrick Vieira ont su relever le défi grâce à un but d’Amine Gouiri (22'). Avec cette victoire, le Gym se remet sur les rails avec trois points au compteur, comme toutes les autres équipes du groupe C. En déplacement sur la pelouse du Slavia Prague lors de la prochaine journée, l'OGC Nice devra confirmer sa bonne forme pour améliorer sa position eu classement.

Patrick Vieira attristé par l’attentat à Nice

Cette victoire importante, Patrick Vieira n’en a pas vraiment fait cas pendant sa conférence de presse d’après-match. L’entraîneur de l'OGC Nice a plutôt clairement exprimé sa profonde tristesse pour l’attentat perpétré en la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice le matin même du match. « C'est compliqué de parler de football après l'attentat. On pense aux familles des victimes, à tous ces Niçois qui sont dans la souffrance, dans le deuil. Ça parait dérisoire, bien sûr, mais c'est notre métier, et on voulait aussi représenter les couleurs du club. Ce drame nous affecte tous. Le pays est en deuil. Mais il faut rester debout », s’exprimé le technicien niçois au sujet de cet attentat au couteau où trois personnes ont trouvé la mort.

Côté joueurs, la douleur était aussi forte que celle de l’entraîneur français. Le capitaine Dante a évoqué « un contexte spécial, triste ». Le défenseur central brésilien a ensuite révélé que les joueurs avaient déjà parlé entre eux et ils avaient « prévu de ne pas trop célébrer le but ». Enfin, au nom de tous ses coéquipiers, Dante a tenu a présenter les « condoléances aux familles touchées ».













Par JOËL