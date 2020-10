PSG Mercato : Une cible à 80 millions donne une indication

Publié le 30 octobre 2020 à 09:30

Le départ de Thiago Silva du PSG lors du mercato estival a créé une absence dans la défense parisienne et malgré la volonté de Thomas Tuchel de trouver un leader pour son arrière-garde, les champions de France cherchent toujours. Une piste étudiée cet été s'est prononcée sur son avenir.

Le PSG regarde toujours vers le Napoli

Le débat fait rage en ce moment autour de la position de Marquinhos. Le Brésilien, défenseur central par nature, est régulièrement titularisé au poste de milieu de terrain, en sentinelle devant la défense. Une décision de Thomas Tuchel plus en plus critiquée par les observateurs, mais également par les joueurs du PSG eux-mêmes. La paire Marquinhos - Kimbembe n'est, quant à elle, que rarement associée dès qu'une absence se caractérise au milieu. Afin de permettre au technicien allemand de s'appuyer sur le Français et le Brésilien derrière, Leonardo a fait venir Danilo Pereira pour renforcer l'entrejeu, mais Tuchel s'obstine, au point de faire jouer le dernier venu en défense centrale, à un poste qui n'est pas le sien. Le technicien du PSG voulait un défenseur central de renom au mercato, pour pallier le départ de Thiago Silva à Chelsea. Antonio Rüdiger avait été sondé, tout comme Kalidou Koulibaly.

Koulibaly parle de son avenir

Si la piste du défenseur de Chelsea, Antonio Rüdiger, a été abandonnée, le deal n'apparaissant pas honnête aux Parisiens, celle du défenseur sénégalais de Naples a longtemps été très chaude et même la forte somme, 70 à 80 millions d'euros, demandée par les Italiens n'avait pas rebuté le PSG. Mais le transfert ne s'est pas concrétisé, la faute au fair-play financier et à la crise sanitaire actuelle. Kalidou Koulibaly, lui, n'est pas malheureux d'être resté un résident du stade San-Paolo. "J’adore Naples et Naples m’aime, c’est la chose la plus importante. Je me rends toujours disponible match après match, a déclaré Koulibaly à Sky Italia. J’ai encore trois ans de contrat, je suis calme, les équipes me veulent mais je suis toujours là. Je joue à mon niveau et j’aide cette équipe et ces gens parce que je veux leur rendre quelque chose, alors nous verrons ce qui se passera." Le Sénégalais semble vouloir finir son bail avec le Napoli, mais si le PSG revient à la charge cet hiver, le président De Laurentiis pourrait bien céder.













