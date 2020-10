FC Barcelone : Succession de Bartomeu, un favori commet une bourde

Publié le 30 octobre 2020 à 12:00

Candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu qui a démissionné de la présidence du FC Barcelone, Jordi Farré a fait une proposition qui ne devrait pas du tout plaire aux socios.

FC Barcelone : Jordi Farré prêt à laisser Lionel Messi partir une saison

Peu connu du grand public sportif européen, Jordi Farré est en revanche très célèbre parmi les socios du FC Barcelone. En effet, il est à l’origine de la motion de censure qui a finalement obligé Josep Maria Bartomeu à démissionner de la tête du Barça. Ce qui est un exploit réalisé par Jordi Farré, au regard des nombreux scandales qui ont éclaboussé la présidence de Josep Maria Bartomeu. Une prouesse qui fait de Jordi Farré un des favoris parmi les huit candidats plus ou moins déclarés à la succession du dirigeant démissionnaire. Et les grands thèmes de la campagne sont le nouveau projet du Barça, la crise économique, la question des salaires, l’avenir de Lionel Messi… Concernant ce dernier point, Jordi Farré a révélé sa vision dans une interview accordée à TyC Sports. « Nous serions contents si Leo Messi nous demandait d'aller passer un an à Newell's, avant de revenir et de terminer sa carrière au Barça », a en effet expliqué le candidat au média argentin.

Jordi Farré se tire une balle dans le pied

Ce favori vient probablement de griller ses chances de se faire élire à cause de sa proposition de laisser Lionel Messi filer en Argentine avant de retourner en Espagne une saison plus tard. Lionel Messi, c’est la prunelle des yeux des socios du FC Barcelone. On n'y touche pas. Proposer de laisser partir l’Argentin, même pour une saison, n’est certainement pas la meilleure manière de gagner l’estime des supporters. Il ne reste plus que deux favoris, à savoir l’ancien président Joan Laporta (2003-2010), qui avait nommé Pep Guardiola sur le banc, et Victor Front qui propose de nommer Xavi Hernandez au poste d'entraîneur. À noter que l’élection aura lieu dans trois mois, au plus tard.













Par JOËL