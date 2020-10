LOSC : Jonathan David, le vrai loupé du mercato lillois ?

Publié le 30 octobre 2020 à 10:00

Le LOSC s'est tiré d'une bien mauvaisse passe, jeudi à l'occasion de la deuxième journée de Ligue Europa, en arrachant le nul contre le Celtic Glasgow à domicile, alors qu'il était mené de deux buts. Mais une nouvelle fois, l'attaquant canadien Jonathan David, qui n'a toujours pas marqué sous ses nouvelles couleurs, a été décevant et cela commence à inquiéter.

Jonathan David n'y arrive pas avec le LOSC

L'adaptation de Jonathan David à la France continue d'être compliqué. L'attaquant canadien du LOSC, recrue la plus chère de l'histoire du club nordiste, payée environ 31,5 millions d'euros à La Gantoise, en Belgique, n'a toujours pas mis le moindre but sous les couleurs lilloises. Le joueur de 20 ans découvre la Ligue 1 cette saison, mais ses performances restent décevantes pour le potentiel qu'il avait affiché dans son précédent club. Jeudi, en Ligue Europa, Jonathan David n'a encore pas été en réussite contre le Celtic Glasgow, contre qui le LOSC a décroché un nul (2-2) après avoir été mené de deux buts en première période. Le buteur a même manqué un penalty qui aurait permis aux siens de revenir plus tôt dans le match. Son entraîneur Christophe Galtier le soutient sans fléchir. "Il a le mérite de s'être créé le penalty. Je n'ai aucun reproche à lui faire de le voir tirer, mais malheureusement, il a été repoussé. Ça va lui rajouter une pression supplémentaire, il est évidemment déçu mais on va l'aider", a déclaré le coach lillois à l'issue de la rencontre.

Une longue disette

Mais la pénurie de but commence à être longue pour Jonathan David. L'attaquant a été payé plus cher que Victor Osimhen, parti cet été à Naples et qui a laissé un beau souvenir chez les supporters du LOSC, qui commencent à s'impatienter. Christophe Galtier le sait : "Il a été intéressant dans ses prises de balle, dans ses déplacements. Mais on demande à un attaquant de marquer des buts. S'il avait transformé ce penalty, il aurait fait une bonne période." A contrario, Jonathan David subit de plus en plus de critiques. Le chroniqueur de Canal+, Pierre Ménès, estime qu'il faut que le compteur se débloque rapidement pour le Canadien. "Il va falloir se pencher sur son cas, a déclaré Ménès. Il a quand même coûté très cher et, pour l'instant, il n'apporte rien. Galtier lui a maintenu sa confiance pour, justement, qu'il prenne confiance. Mais cela commence à faire long." Pour Jonathan David aussi, qui attend son premier but avec le LOSC comme une libération.













Par Matthieu