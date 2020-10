Stade rennais : des sacrifices face à Brest pour préparer Chelsea

Publié le 30 octobre 2020 à 11:15

Le Stade rennais va bientôt affronter Chelsea en Ligue des Champions. La rencontre de ce samedi face au Stade brestois devrait être une occasion pour Julien Stéphan de faire tourner son effectif afin de bien préparer le choc à venir face aux Blues de Chelsea.

Stade rennais : Julien Stéphan va faire tourner face au Stade brestois

Le Stade rennais ne compte qu’un point en Ligue des champions (1-1 face à Krasnodar puis la défaite 1-0 face au FC Séville). Face à Chelsea, Julien Stéphan veut créer la surprise en alignant des joueurs frais. Mais avant cette affiche, le SRFC doit affronter son voisin régional le Stade brestois, son adversaire de la 9e journée de Ligue 1. Il faut noter que le club Bretillien compte plusieurs absences dans ses rangs. Daniele Rugani et Benjamin Bourigeaud ont rejoint la clinique tout comme Eduardo Camavinga (blessure musculaire) et Flavien Tait (Covid-19). Ces différents cas, bien que moins graves, obligent l’entraîneur à faire des choix en préparation du match plus important de Ligue des Champions face à Chelsea.

SRFC : Rennes avec des remplaçants face à Brest

D’après Télégramme, Julien Stéphan pourrait titulariser James Léa-Siliki, Yann Gboho, Adrien Hunou, Romain Del Castillo et Gerzino Nyamsi pour le match face au Stade brestois. L’objectif de l’entraîneur est de laisser du temps de repos à Serhou Guirassy, au défenseur Nayef Aguerd et à ses autres joueurs souffrant de petits pépins physiques. Ces deux joueurs ménagés étant de possibles titulaires pour le match européen face aux Blues de Chelsea. C’est également une perche tendue par le coach du Stade rennais aux joueurs pressentis pour Brest. En cas de bonnes prestations, certains joueurs lancés samedi pourraient prendre rendez-vous pour plus de temps de jeu lors des prochains matchs du club.













Par Gary SLM