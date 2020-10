ASSE : La jeunesse des Verts gâchée après la Gambardella ?

Publié le 30 octobre 2020 à 11:30

À l'ASSE, le projet de l'entraîneur Claude Puel est basée sur la jeunesse mais, après un début de saison tonitruant en Ligue 1, la machine s'est grippée. Les Verts sont sur une série calamiteuse de cinq matches sans victoire, dont quatre défaites et, surtout, le technicien forézien a vu de nombreux jeunes espoirs quitter le navire au mercato.

L'ASSE de la Gambardella éclatée

Claude Puel peut compter sur le centre de formation de l'AS Saint-Etienne pour mener son projet à bien. L'entraîneur des Verts aligne une équipe marquée du sceau de la jeunesse depuis le début de saison et son exercice en Ligue 1 avait parfaitement débuté. Avec trois victoires en trois matches, dont un succès au Vélodrome, la jeune formation stéphanoise affichait de belles ambitions. Mais entre les blessures, les départs, et le manque d'expérience inhérent à ce projet de jeu, le château de cartes s'est effondré et l'ASSE connait désormais une passe compliquée avec cinq matches sans victoire et quatre défaites consécutives. Mais ce qui peut inquiéter à Saint-Etienne, c'est la disparition des joueurs ayant remporté la Gambardella, la Coupe de France U19, en 2019. Un peu plus d'un an et demi plus tard, sept membres de l'équipe championne ont déjà quitté le navire stéphanois, comme le révèle But!.

Saliba, Fofana, gros profits mais grosses pertes

De l'épopée en Gambardella, qui avait vu l'ASSE battre le Toulouse FC (2-0) en finale au Stade de France, ils ne sont donc plus que sept. Les deux départs les plus retentissants sont évidemment ceux de William Saliba, à Arsenal, et Wesley Fofana, à Leicester City. Les deux joueurs représentent les plus grosses ventes de l'histoire de l'AS Saint-Etienne, mais sont aussi deux très lourdes pertes pour l'effectif stéphanois. Claude Puel avait d'ailleurs mis son veto au départ de Fofana et les Verts n'ont plus gagné un match depuis que le solide défenseur a rejoint l'Angleterre. Le capitaine qui avait soulevé la coupe, Kenny Rocha Santos, joue désormais à l'AS Nancy-Lorraine, tandis que Mathis Mezaber a gagné Andrézieux. Nathan Crémillieux et Jordan Halaïmia sont aujourd'hui sans club. Au sein de l'effectif de Claude Puel, seuls trois vainqueurs de la Gambardella sont désormais présents : Charles Abi, Stefan Bajic et Maxence Rivera. Il faut aussi noter les derniers appelés Abdoulaye Sidibé, Tyrone Tormin et Marvin Tshibuabua, entré en jeu contre le FC Metz lors de la défaite de l'ASSE (0-2) à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1. D'autres attendent toujours leur tour avec la réserve, tandis que Aïmen Moueffek, qui n'était pas de la finale mais qui a participé à l'épopée, trouve grâce aux yeux de Claude Puel.













Par Matthieu