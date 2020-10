OM : André Villas-Boas répond aux critiques du vestiaire

Publié le 30 octobre 2020 à 13:00

Critiqué par ses joueurs après la défaite de l'OM face à Manchester City (0-3), mardi soir en Ligue des champions, André Villas-Boas a trouvé un moyen ingénieux de les calmer.

OM : André Villas-Boas pointé pour ses choix tactiques contre Manchester City

André Villas-Boas fait face à flopée de critiques à la suite de la défaite de l'OM face à Manchester City (0-3). Ce n’est pas le fait d’avoir perdu qui en cause. On savait les Citizens largement supérieurs sur papier et ils l’ont prouvé sur la pelouse. Ce qui est reproché au technicien portugais, ce sont ses choix tactiques. Les observateurs n’ont pas compris sa stratégie extrêmement défensive (5-3-2) durant tout le match alors que l'OM était mené. Une critique partagée par le vestiaire olympien, qui a même ajouté ne pas avoir compris la titularisation du fantasque Nemanja Radonjic pour un match si important. Le vestiaire marseillais n’a toutefois pas encore retiré sa confiance à son entraîneur. Mais ce dernier est conscient qu’il fallait faire un geste pour calmer la frustration de ses joueurs.

Le Portugais donne un jour de repos à ses joueurs

Selon les informations de La Provence, dès l’annonce du report du match contre le RC Lens, André Villas-Boas a donné un jour de repos (jeudi) à ses joueurs. Avec cette décision, le coach de l'OM a fait d’une pierre deux coups. En plus d’avoir permis aux joueurs de se relâcher un peu face au rythme infernal de l’enchaînement des matchs Ligue 1 et de Ligue des champions, ce repos a permis au coach lui-même de fuir le regard accusateur du vestiaire après la débâcle face à Manchester City, notamment ceux de Valentin Rongier et Florian Thauvin, qui ont montré des signes d'incompréhension ces derniers jours. Pour rappel, l’Olympique de Marseille se déplacera mardi au Portugal pour affronter le FC Porto à l’occasion de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des champions et égalerait le record de défaites consécutives dans la compétition (12) détenu par Anderlecht.













Par JOËL