PSG Mercato : Paris trouve son homme à tout faire gratuitement

Publié le 30 octobre 2020 à 12:30

Coincé dans des débats tactiques autour de la profondeur de l'effectif et du mercato, le PSG traverse une période de doute et de tension. Thomas Tuchel est de plus en plus menacé, critiqué dans ses choix de joueurs, mais une ancienne piste étudiée par les dirigeants et appréciée par l'entraîneur allemand se réchauffe et pourrait bien régler de nombreux problèmes.

Le PSG cherche son homme à tout faire

Marquinhos au milieu de terrain, Danilo Pereira en défense centrale, ou l'inverse, Marco Verratti régulièrement blessé, un manque au poste de latéral gauche, des milieux pas tous au niveau, des blessures et un déficit de profondeur dans l'effectif... Voilà tous les problèmes auxquels le PSG fait face cet automne. Battu deux fois en Ligue 1, piégé à domicile par Manchester United en Ligue des champions, le Paris SG doute et vit des heures difficiles, avec un entraîneur sur la sellette. Thomas Tuchel est dans l'oeil du cyclone après la bouffée d'air des Parisiens à Istanbul, mais le débat sur le véritable poste de Marquinhos et son conflit sur les renforts du mercato avec Leonardo persistent. Mais pour y remédier, une piste appréciée du coach allemand et déjà approchée par les dirigeants se réchauffe. En effet, les négociations de prolongation entre David Alaba et le Bayern Munich sont dans une impasse et le PSG pourrait bien se glisser dans les négociations alors que le contrat du joueur prend fin en juin 2021.

David Alaba, la clé ?

L'Autrichien de 28 ans ne trouve pas d'accord avec son club de toujours, le Bayern Munich, qu'il a rejoint dès 2008. Le journal allemand Bild indique que David Alaba a reçu une offre pour un contrat de quatre alors qu'il en demandait cinq, et le salaire proposé est jugé trop faible. De plus, l'Autrichien souhaiterait recevoir les garanties d'évoluer au milieu de terrain, lui qui est maintenant régulièrement utilisé en temps que défenseur central. Son agent, le célèbre Pini Zahavi, "considère que le Bayern n'a pas tenu sa promesse de le faire jouer au milieu", une promesse qui date de 2016. La goutte d'eau pour le clan Alaba qui n'aurait plus confiance et envisagerait un départ d'Allemagne. Avec un contrat qui prend fin en juin 2021, les clubs vont pouvoir négocier directement avec le joueur dès janvier. Une aubaine pour le PSG, qui voit en David Alaba son homme à tout faire. Même si ce n'est pas son poste préféré, l'Autrichien peut dépanner en défense centrale, mais aussi évoluer en tant que latéral gauche, poste qui l'a vu débuter. Il peut, comme il le souhaite et l'espérait du Bayern Munich, évoluer un cran plus haut, en sentinelle devant la défense. Là où évolue actuellement Marquinhos, situation qui crispe de nombreuses personnes au PSG. Si Thomas Tuchel tient jusqu'à une éventuelle prolongation de son contrat, le Paris SG pourrait avoir trouvé gratuitement la solution de ses problèmes.













Par Matthieu