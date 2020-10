ASSE : Cruelles nouvelles pour Claude Puel avant Montpellier

Publié le 30 octobre 2020 à 14:30

Sur une série de quatre défaites consécutives, l'ASSE veut relever la tête à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1. Mais pour la venue du Montpellier HSC, Claude Puel va devoir une nouvelle fois se passer de nombreux joueurs qui garnissent l'infirmerie stéphanoise. Malheureusement pour les Verts, puisqu'il y a urgence de points.

L'infirmerie de l'ASSE bien remplie

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel. Chaque week-end, le technicien forézien doit se passer de plusieurs joueurs, qui allongent la liste des blessés stéphanois. De quoi inquiéter, alors que les Verts sont sur une très mauvaise série en Ligue 1, avec quatre défaites consécutives et cinq matches sans victoire. Jouant de malchance, l'ASSE doit faire face à des blessures longue durée comme celle d'Yvann Maçon, qui s'est rompu les ligaments du genou début octobre. Pour la rencontre de la 9e journée de championnat, opposant les Verts au Montpellier HSC, dimanche (13 h), Claude Puel dénombre un nouveau blessé qui le place dans un embarras certain pour composer sa défense centrale. En tout, ce sont six forfaits qui viennent frapper les Stéphanois.

Panagiotis Retsos n'est pas rétabli

En conférence de presse d'avant match, Claude Puel a fait le bilan. "Mathieu Debuchy, Miguel Trauco, Harold Moukoudi et Arnaud Nordin ne seront pas disponibles" pour le match contre Montpellier, a exposé l'entraîneur de l'ASSE. Charles Abi, toujours absent, ne sera, quant à lui, pas rétabli. "Ça évolue bien pour Charles Abi, qui ne devrait toutefois pas être disponible dimanche", a précisé l'entraîneur ligérien. Gabriel Silva est toujours en phase de reprise et est incertain pour la venue des Héraultais. Enfin, Panagiotis Retsos est venu garnir l'infirmerie le week-end dernier. Le défenseur grec, prêté par le Bayer Leverkusen, est sorti lors de la défaite stéphanoise face au FC Metz (0-2). Il est lui aussi forfait pour la rencontre de dimanche, Claude Puel précisant que sa blessure ressemble "plus à une inflammation qu'à une lésion". Une bonne nouvelle qui devrait réduire le temps d'indisponibilité de Retsos. L'ASSE est actuellement 13e de Ligue 1, avec 10 points.













Par Matthieu