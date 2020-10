OL Mercato : Rudi Garcia va faire sa fête à Ronald Koeman

Publié le 30 octobre 2020 à 15:00

L'OL peut de nouveau compter sur son meneur de jeu néerlandais Memphis Depay, après une blessure au genou qui l'a longtemps éloigné des terrains. Mais les Lyonnais ont bien failli se faire chiper le joueur par le FC Barcelone de Ronald Koeman et Rudi Garcia ne semble pas avoir encore digéré cet épisode du mercato estival.

L'OL ne lâche pas Memphis Depay, le Barça non plus

Le FC Barcelone prend des couleurs très néerlandaises depuis l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc des Catalans. Frenkie de Jong est déjà là, Sergiño Dest est arrivée cet été de l'Ajax Amsterdam contre 25 millions d'euros et l'entraîneur du Barça ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans son viseur, outre le milieu de Liverpool, Georginio Wijnaldum, Koeman espérait aussi voir signer l'homme à tout faire de l'OL, Memphis Depay. Au mercato estival, l'affaire semblait bien sur le point d'être conclue avec le Néerlandais, blessé au genou une bonne partie de la saison dernière. Mais la Liga a retoqué le FC Barcelone, qui aurait fait éclater le plafond accordé pour ses transferts en faisant venir le buteur lyonnais. Malgré cet échec, Ronald Koeman ne cesse de convoiter le joueur et ne s'en cache pas, ce que Rudi Garcia, le coach des Gones, a visiblement du mal à accepter.

Rudi Garcia mijote sa vengeance

Au cours de la conférence de presse qui s'est tenue ce vendredi en amont de la rencontre de la 9e journée de Ligue 1 entre l'OL et le LOSC, au stade Pierre-Mauroy dimanche (21 h), Rudi Garcia a fait le point sur l'état de santé de Memphis Depay. "Il lui fallait du temps après sa longue blessure. C'est aussi pour ça qu'en Ligue des champions, il a démarré des matches sans les finir, car il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, a expliqué l'entraîneur de l'OL. On espérait qu'il puisse faire (en août) ce qu'il fait maintenant." Le joueur de 26 ans a inscrit cinq buts cette saison, dont un triplé contre le Stade brestois, et est une valeur sûre de Garcia dans le secteur offensif. Le coach lyonnais a fini son laïus sur Memphis Depay avec une phrase un peu énigmatique destinée à son homologue du FC Barcelone : "Memphis est très bien et joue son rôle de capitaine. D'ailleurs, faites-moi penser à mettre un tacle à Koeman quand ce sera le moment. Ce n'est pas encore le cas, mais quand ça le sera, je le ferai." Ronald Koeman sait à quoi s'en tenir, l'OL n'est pas prêt à lâcher son joueur, comme Jean-Michel Aulas l'a lui aussi rappelé.













Par Matthieu