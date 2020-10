Stade Rennais : Deux gros coups durs longue durée pour le SRFC

Publié le 30 octobre 2020 à 16:10

Après son escapade au Séville FC en milieu de semaine, le Stade Rennais délaisse ce week-end la Ligue des champions pour retrouver la Ligue 1 avec un derby breton contre le Stade brestois, dimanche au Roazhon Park (17 h). Si Julien Stéphan va retrouver Steven Nzonzi, il a aussi perdu deux joueurs pour plusieurs semaines.

Le Stade Rennais perd gros

C'est un gros coup dur qui se prépare pour Julien Stéphan et le Stade Rennais. Alors que les Rouge et Noir, vaillants mais loin du niveau de leurs adversaires, se sont inclinés à Séville (0-1), mercredi en Ligue des champions, et que se dessinent trois rendez-vous cruciaux avant la trêve internationale de mi-novembre, deux joueurs importants risquent de cruellement manquer à l'appel. Heureusement, l'entraîneur du SRFC peut compter sur le retour de Steven Nzonzi. L'international français était suspendu à Séville, et pourra tenir sa place dimanche, en Ligue 1, contre le Stade brestois (17 h). Mais ça sera en revanche sans son compère du milieu de terrain, Eduardo Camavinga, touché à la cuisse contre Angers SCO le week-end dernier. "Trop juste", selon Stéphan, pour Séville mercredi, le jeune rennais est à nouveau forfait pour la réception de Brest.

Rugani et Camavinga, absences longue durée ?

Mais cela pourrait être bien plus terrible que ça pour l'entraîneur du Stade Rennais. Daniele Rugani, le défenseur italien arrivé au mercato d'été en prêt de la Juventus, est sorti durant la première mi-temps à Séville. Une blessure qui va le tenir éloigné des terrains "pendant plusieurs semaines", a révélé Julien Stéphan. Alors que se profile, mercredi 4 novembre, le déplacement à Chelsea, c'est un gros coup dur pour le technicien breton, qui compte sur Rugani pour apporter son expérience en Ligue des champions. L'Italien manquera donc le déplacement à Londres, mais aussi celui au PSG, juste avant la pause internationale, en plus de Brest. Tout comme... Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain, que l'on croyait simplement victime d'une petite béquille contre Angers, manque lui aussi la réception du Stade brestois et le déplacement à Chelsea, jusqu'au Paris SG inclus, regrette Julien Stéphan. Benjamin Bourigeaud, sorti également blessé à Séville, est quant à lui incertain... Pour le Stade Rennais, qui traverse une mauvaise passe avec maintenant cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues, il va falloir serrer les dents.













Par Matthieu