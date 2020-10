OL Mercato : Thiago Mendes lâche une grosse indiscrétion

Publié le 30 octobre 2020 à 17:15

Dans le dur la saison dernière avec l'OL, Thiago Mendes avait envisagé de partir lors du mercato estival. Mais après avoir réfléchi, le milieu défensif de l’Olympique Lyonnais a trouvé une bonne raison de rester avec les Gones, qui défieront le LOSC, dimanche en Ligue 1 (21 h), dans le Nord.

Thiago Mendes était proche de quitter l'OL

C’est précédé d’une réputation de crack que Thiago Mendes avait rejoint l'OL, lors du mercato estival 2019. En effet, brillant avec le LOSC pendant la saison 2018-2019, le Brésilien avait tapé dans les yeux des recruteurs lyonnais qui n’ont donc pas hésité à aligner 26,5 millions d’euros (bonus compris) pour l’arracher des griffes des Dogues. Mais la première saison de Thiago Mendes à l'OL n’avait pas été vraiment concluante en dépit de ses 22 matchs sur 28 en Ligue 1. De quoi motiver le joueur de 28 ans à quitter l’Olympique Lyonnais lors du mercato estival. « Quand tout ne va pas très bien, bien sûr que j’y ai pensé. J’ai beaucoup discuté avec mon épouse, on a beaucoup réfléchi... », a confié Thiago Mendes ce vendredi en conférence de presse.

Le Brésilien rassuré par Aulas et Juninho

Après réflexion, Thiago Mendes a eu la certitude que le président Jean-Michel Aulas et le directeur sportif Juninho lui faisaient confiance. Pour lui, il était donc non seulement question de leur renvoyer l’ascenseur en restant à l'OL, mais aussi de faire plaisir aux supporters. « Je me suis dit que j’allais rester pour apporter de la joie au public », a-t-il expliqué. Et l’ancien joueur de São Paulo FC (2015-2017) est en train de réussir le défi qu’il s’est lancé à lui-même depuis le début de la saison. Aligné à six reprises en huit matchs de championnat, le milieu de terrain de l'OL est convaincu qu’il fait ce que Rudi Garcia attend de lui et « évite les cartons pour être disponible au maximum pour l’équipe ». Pour rappel, l’ancien Lillois (2017-2019) est lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2023.













Par JOËL