OM : Le gros tacle de Rudi Garcia sur la Ligue des champions

L'Olympique Lyonnais n'est pas en Ligue des champions cette saison, à l'inverse de l'OM. L'OL a pris la septième place d'un championnat de Ligue 1 arrêté à la 28e journée en raison du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19. Un place non-européenne qui reste en travers de la gorge de Rudi Garcia et de Jean-Michel Aulas.

L'OL plutôt que l'OM en Ligue des champions

La décision de la Ligue d'arrêter le championnat de Ligue 1, à la mi-mars, en raison de la situation sanitaire engendrée par la pandémie de coronavirus, ne passe vraiment pas du côté de l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas s'est battu corps et âme pour qu'une autre solution soit trouvée, en vain, puisque la septième place de l'OL a été entérinée, boutant le club rhodanien hors des Coupes d'Europe. Quelques semaines plus tard, l'OL se hissait en demi-finales de la Ligue des champions, éliminé par le Bayern Munich (0-3). Le président lyonnais n'hésite pas, à la moindre occasion, à rappeler ce qu'il considère comme une profonde injustice et les résultats des autres engagés en Coupe d'Europe lui servent d'arguments. Il faut dire que les deux premières journées des clubs français ont été laborieux, avec trois petites victoires en dix matches.

Rudi Garcia s'y voyait déjà

L'entraîneur de l'OL, Rudi Garcia, passé également par l'OM, est sur la même ligne que son président. Pour lui, le Stade Rennais et l'OM n'ont rien à faire en Ligue des champions, comme il l'a évoqué dans une conférence de presse bouillante ce vendredi. "Cela fait deux saisons que le LOSC carbure bien. Je pense d'ailleurs que si le championnat ne s'était pas arrêté, ils auraient été en Ligue des champions, avec nous." Lille n'a attrapé au final que la Ligue Europa, devancé par l'OM et le Stade Rennais, derrière lequel l'Olympique Lyonnais pointait à... dix points, complètement largué. Une manière de tacler les Marseillais, qu'il n'a pas quittés en très bons termes. Le départ de Rudi Garcia avait été un véritable soulagement pour les supporters de l'OM, qui se sont amusés de le voir passer chez le rival lyonnais. Et quand on rappelle à Rudi Garcia qu'il avait perdu, contre le LOSC, le dernier match avant le confinement (1-0), il répond d'une pirouette dont il a fait sa spécialité : "Lille avait été meilleur. C'était le dernier match avant le confinement, mais si on avait su que le championnat allait s'arrêter, on l'aurait gagné." Évidemment.













