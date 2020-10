PSG : Tuchel fait des révélations sur les difficultés du club

Publié le 30 octobre 2020 à 17:45

Le PSG n'est pas dans une forme olympique en ce moment et l'entraîneur Thomas Tuchel l'a bien remarqué. Le technicien allemand s'est livré sur les faiblesses du jeu parisien et les raisons pour lesquelles le Paris SG est dans le dur, à la veille du déplacement au FC Nantes, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1.

Le PSG gagne mais ne flambe pas

Cette saison, le PSG n'a pas débuté son parcours tambour-battant. Les joueurs de Thomas Tuchel ont déjà connu deux fois la défaite, face au RC Lens (0-1), un promu, et contre l'OM (0-1), à domicile. Deux types de match que les Parisiens n'ont pas l'habitude de laisser filer. La tête encore un peu à la Ligue des champions, perdue en finale contre le Bayern Munich (0-1), sans véritable préparation ni vacances, le Paris SG a montré d'inhabituels signes de faiblesse, jusqu'à la défaite contre Manchester United au Parc des Princes (1-2). Kylian Mbappé se dit "fatigué mentalement", il explique que "dans son esprit, ce n'est pas une nouvelle saison", c'est la continuité de la précédente. Mais, en Ligue 1, le PSG a su relever la tête. Depuis le revers face à l'Olympique de Marseille, ils ont battu le FC Metz (1-0), l'OGC Nice (3-0), le Stade de Reims (2-0), Angers SCO (6-1), le Nîmes Olympique (4-0) et Dijon FCO (4-0). Six victoires, vingt buts marqués, un seul encaissé. De quoi placer le Paris SG en tête de la Ligue 1, à égalité de points avec le LOSC.

Pourtant, dans le jeu, le PSG est décrié. L'équipe manque effectivement d'allant, d'efforts et de dynamisme, en plus des automatismes. Les nombreuses blessures perturbent les plans de Thomas Tuchel. Six absents encore contre le FC Nantes. Le coach allemand s'en est plaint en conférence de presse : "On va tuer les joueurs, je l'ai toujours dit ! Les meilleurs joueurs vont en sélection, font des voyages, jouent tous les trois jours, c'est difficile pour eux. Tous les joueurs sont fragiles." D'ailleurs, l'entraîneur allemand est bien embarrassé, notamment par la blessure récente de Neymar ou celles récurrentes de Verratti. "J'ai aucune idée de comment composer le onze titulaire de demain", a avoué Tuchel, en prévision du match à La Beaujoire contre le FC Nantes. Mais le technicien ne veut pas se trouver d'excuses, il l'a bien souligné. Le PSG a des problèmes dans le jeu, il le reconnait volontiers.

Se contenter du minimum en attendant du mieux

À savoir s'il était conscient que le PSG ne jouait pas son meilleur football, Thomas Tuchel a acquiscé sans hésitation. "Nous sommes clairement dans une phase très difficile", a lâché celui dont le contrat parisien se termine en juin 2021. Le match gagné laborieusement à Istanbul contre Basaksehir, mercredi lors de la deuxième journée de Ligue des champions, grâce à un doublé de Moise Kean en seconde période, en est le révélateur. Mais dans la frénésie du calendrier, il faut "toujours jouer avec le risque", a reconnu Tuchel, en prenant l'exemple de Thilo Kehrer, qui a fait son retour en match après seulement un entraînement dans les jambes. Ce sera à nouveau le cas pour Leandro Paredes ou Mauro Icardi, contre le RB Leipzig en milieu de semaine prochaine, s'ils venaient à être disponibles, eux qui sont d'ores et déjà forfait pour le déplacement au FC Nantes samedi.

En attendant, Thomas Tuchel veut faire le dos rond, en assurant, comme le PSG le fait actuellement, le minimum syndical, le temps que l'orage passe et que la tempête de matches se calme. "On essaye chaque jour d'améliorer notre niveau de jeu. On doit retrouver notre meilleur façon de jouer, notre meilleur football. On ne joue pas les matches les plus spectaculaires, mais il y a des choses positives, nous sommes capables de gagner nos matches à l'extérieur comme à domicile. On ne va jamais arrêter d'essayer de s'améliorer." Mais l'entraîneur allemand le reconnait : "C'est difficile de trouver un déclic pour faciliter les choses, mais c'est le défi."













Par Matthieu