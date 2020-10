OL : La nouvelle pique d'Aulas à l’OM et au Stade Rennais FC

Publié le 30 octobre 2020 à 21:45

Jean-Michel Aulas, qui ne digère toujours pas l’absence de l’ OL en Ligue des champions cette saison, estime que les résultats de l’OM et du Stade Rennais FC lui donnent raison. De plus, le président de l’Olympique Lyonnais pense que ces résultats pénalisent la France.

L’ OL pénalisé au profit de l’OM et du Stade Rennais ?

Après avoir terminé 7e de Ligue 1 la saison dernière suite à l’arrêt prématuré du championnat, l’ OL n’est pas présent en Europe cette saison. Jean-Michel Aulas s’est battu pour que le gouvernement et la LFP reviennent sur leur décision d’arrêter le championnat, en vain. Résultat, l’OM (2e) et le Stade Rennais FC (3e) accompagnent le PSG (1er) en Ligue des champions cette saison. Mais après les deux premières journées de la compétition européenne, les résultats des Marseillais (2 défaites) et des Rennais (1 nul et 1 défaite) sont loin de faire honneur à la France. Pour Jean-Michel Aulas, c’est la preuve que ces deux formations sont injustement présentes en Ligue des champions, en lieu et place de l’ OL. « La double peine est d’avoir été spolié (d’une qualification en Coupe d’Europe, ndlr) en étant barré au profit d’autres clubs », a estimé le président lyonnais à l’AFP.

Des inquiétudes pour l’indice UEFA de la France

Pour Jean-Michel Aulas, la présence de l’OM et du Stade Rennais FC n’est pas seulement une injustice contre l’ OL. Le dirigeant gone pense que cette présence va également plomber l’indice UEFA de la France à cause de leurs mauvais résultats. « C’est la France qui est aujourd’hui pénalisée par des performances qui sont proches du néant. Cela va influer sur le classement européen (du football français) », s’est inquiété le patron des Rhodaniens, estimant avoir raison sur toute la ligne. Un avis partagé par Rudi Garcia qui a rappelé ce vendredi en conférence de presse que les Lillois carburent depuis deux saisons et qu’ils auraient été en Ligue des champions avec les Lyonnais sans l’arrêt prématuré du championnat.













Par JOËL