Barça : La gueulante de Maradona sur le départ raté de Messi

Publié le 30 octobre 2020 à 21:15

Lionel Messi a été retenu de force par le Barça cet été. Diego Maradona pointe du doigt l’ingratitude du FC Barcelone envers le natif de Rosario.

Barça : Lionel Messi empêché de partir

Déçu des résultats du Barça depuis plusieurs saisons, Lionel Messi avait demandé à partir lors du mercato estival, alors que son contrat finit en juin 2021. L’Argentin croyait que les dirigeants catalans le laisseraient partir en raison d’une clause contenue dans son contrat. Selon cette clause, le sextuple Ballon d’Or peut demander à partir librement même avant la fin de son contrat. Mais le FC Barcelone s’est opposé au départ de son capitaine en arguant que le délai d’activation de la clause en question était dépassé. Après des moments de tensions, Lionel Messi a refusé de convoquer son club de coeur en justice et a finalement décidé de rester jusqu’à la fin de son bail.

Diego Maradona charge le FC Barcelone

Diego Maradona, qui fête ses 60 ans ce vendredi, a été interrogé par le quotidien Clarin sur le départ avorté de son compatriote. El Pibe de Oro n’a pas caché son agacement pour ce qu’il croit être une ingratitude des dirigeants barcelonais envers le joueur de 33 ans. Le champion du monde 1986 a estimé que « Barcelone n'est pas un club facile » et a rappelé que Lionel Messi « est là depuis de nombreuses années et il n'a pas été traité comme il le méritait ». Et l’ancien Napolitain de pester : « Il leur a tout donné, il les a amenés au sommet, et le jour où il veut partir, changer d'air, ils lui disent non. ». À noter que Diego Maradona avait lui-même été confronté au même problème avec le SSC Naples à la fin de la saison 1989. Après avoir remporté la coupe d’Europe, l’Argentin avait demandé à quitter le club italien mais les dirigeants napolitains avaient refusé.













Par JOËL