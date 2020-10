FC Nantes : Gourcuff avec une grosse surprise contre Paris ?

Publié le 30 octobre 2020 à 23:40

Après le report de son match contre le RC Lens, le FC Nantes signe son retour dans l’arène ce samedi. Le FCN reçoit le PSG pour la 9e journée de Ligue 1. Au vu des nombreuses absences qu’il enregistre, Christian Gourcuff pourrait lancer un jeune défenseur contre Paris.

Avalanche de forfaits pour le FC Nantes contre le PSG

Samedi, le FC Nantes va signer son retour à la compétition avec la réception du PSG. Les Canaris n’avaient pas disputé la dernière journée suite au report de leur match contre le RC Lens. La rencontre avait été annulée suite à la dizaine de cas de coronavirus enregistrée côté lensois. Comme les Sang et Or, le FCN est également touché par la Covid-19. Contre Paris, Christian Gourcuff sera privé de trois défenseurs contaminés : Sébastien Corchia, Andrei Girotto et Fabio. Face à l’ogre parisien, l’entraîneur nantais devra également se passer des services de son capitaine Nicolas Pallois, suspendu. En attaque, le coach des Canaris devra composer avec les forfaits de Kalifa Coulibaly (reprise) et Anthony Limbombe (adducteurs).

Une surprise de Gourcuff contre le PSG ?

Avec les nombreux forfaits qu’il enregistre, Christian Gourcuff a fait appel à un jeune de la réserve. Cadre de l’équipe réserve du FC Nantes, Anthony Walongwa est retenu pour affronter le PSG. Le défenseur central de 27 ans pourrait signer sa première avec le groupe professionnel cette saison contre le Paris Saint-Germain. Sa dernière apparition sous le maillot du FCN remonte en mai 2019, lors d’une défaite contre le RC Strasbourg. Cette saison, il a déjà disputé trois rencontres de National 2 avec les jeunes nantais.

Le groupe du FCN contre le PSG :

Lafont, Petric – Appiah, Castelletto, Abeid, Traoré, Basila, Walongwa – Coco, Chirivella, Louza, Simon, Touré, Pereia de Sa, Blas, Kolo Muani, Bamba, Ndilu, Emond, Augustin.













Par Ange A.