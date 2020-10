ASSE : Un jeune milieu prend la défense de Denis Bouanga

Publié le 31 octobre 2020 à 01:00

Meilleur buteur de l’ ASSE la saison dernière, Denis Bouanga est à la peine en ce début de saison. Néanmoins, Zaydou Youssouf croit au réveil du Gabonais à la veille de la réception de Montpellier.

Zaydou Youssouf vole au secours de Denis Bouanga

Les temps sont durs pour l’AS Saint-Étienne. L’ ASSE vient d’enchaîner cinq matchs sans victoire en championnat, dont quatre défaites. Comme son club, Denis Bouanga vit un début de saison compliqué. L’ailier stéphanois n’en est qu’à deux réalisations en huit rencontres de Ligue 1. Il n’a plus été buteur avec les Verts depuis l’exploit contre l’OM au Vélodrome (0-2). Dans le dur, le Gabonais garde la confiance de son entraîneur Claude Puel. Il est également soutenu par Zaydou Youssouf. Le jeune milieu de Saint-Étienne espère que l’attaquant stéphanois va se remettre de cette mauvaise passe. « On est un bon groupe. Idem pour Denis Bouanga. Il est très important pour nous. On est tous derrière lui, on sait ce qu’il est capable de faire. J’espère que ça va revenir », a confié le milieu de 21 ans selon les propos relayés par But.

Enfin la fin de la disette pour l’ ASSE contre le MHSC ?

Dans sa sortie, le jeune milieu de terrain a évoqué les difficultés de l’AS Saint-Étienne. Zaydou Youssouf admet que ses coéquipiers ont du mal à répéter les performances réalisées lors des trois premières journées. Les Verts comptaient alors trois succès en autant de sorties en Ligue 1. Le protégé de Claude Puel a bonne foi que l’ ASSE peut recoller avec la victoire contre le Montpellier Hérault. « On a bien travaillé cette semaine pour remonter la pente et prendre les trois points dimanche. Les quatre défaites de suite ont mis un coup au moral. On ne baisse pas les bras, on sait ce qu’on vaut. À nous de bien travailler », a indiqué l’ancien bordelais.













Par Ange A.