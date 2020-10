Ex - AS Monaco : Les vérités de Robert Moreno sur son départ

Publié le 31 octobre 2020 à 05:30

Recruté durant le dernier mercato hivernal, Robert Moreno a été remercié par la direction de l’AS Monaco cet été. Le technicien espagnol révèle les coulisses de son départ de l’ASM.

Robert Moreno livre les dessous de son départ de l’AS Monaco

Successeur de Leonardo Jardim, Robert Moreno n’aura eu un passage éphémère à l’AS Monaco. Arrivé sur le banc monégasque en décembre dernier, l’Espagnol a été limogé au mois de juillet. Trois mois après son licenciement, la pilule reste difficile à avaler pour le jeune technicien. L’ancien coach monégasque ne digère surtout pas la manière dont il a été remercié par le club. « Apprendre qu’on est viré dans la presse, c’est ça qui fait mal. Pas qu’ils te renvoient, parce que dans le football, on est tous de passage. Mais un club comme Monaco doit faire attention à ce genre de choses », a confié le tacticien de 43 ans dans un entretien à L’Équipe.

Une dent contre le board monégasque ?

S’il déplore la façon dont il a été viré, Robert Moreno ne comprend pas également pour quelle raison il a été écarté. Il indique qu’Oleg Petrov ne lui a fourni aucune véritable explication. « Simplement : "tu ne vas pas continuer, on ne compte pas sur toi" et ça s’est fini comme ça. Oleg a dit des choses après, mais c'était n’importe quoi, des choses pour justifier la décision », a poursuivi l’Espagnol. L’ancien sélectionneur de la Roja estime juste qu’il n’entrait pas dans les plans de Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif monégasque. « Pour moi, l’histoire est très simple : un nouveau directeur sportif est arrivé, il voulait compter sur ses personnes de confiance et c'est tout. Après, le temps donnera raison à l’un ou à l’autre», estime le coach toujours en quête d’un nouveau défi.













Par Ange A.