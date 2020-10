Ex - OL Mercato : Un retour à Lyon, Bruno Génésio a tranché

Publié le 31 octobre 2020 à 06:00

Depuis son départ de l’OL en 2019, Bruno Génésio officie en Chine du côté du Beijing Guoan. Attaché à Lyon, le technicien de 54 ans évoque la possibilité d’un retour dans l’Hexagone.

Bruno Génésio se prononce sur un retour à l’OL

Après 3 ans et demi sur le banc lyonnais, Bruno Génésio a fait le pari de rejoindre la Chine. Depuis juillet 2019, l’ancien entraîneur de l’OL officie sur le banc du Beijing Guoan. Avec le club chinois, il disputera la demi-finale retour du championnat local (0-0, à l’aller). À la veille du choc contre le Guangzhou Evergrande de Paolo Cannavaro, le technicien a réitéré son attachement à l’Olympique lyonnais. Il avoue d’ailleurs suivre l’actualité de son club bien qu’à des milliers de kilomètres. « L’OL, cela reste mon club de cœur, où j’ai connu beaucoup de belles choses », a-t-il confié à Luis Fernandez sur beIN Sports. Le Lyonnais a également été interpellé sur un retour à l’OL.

La réponse surprise de Génésio

Bien qu’attaché à Lyon, Bruno Génésio ne fait pas d’un retour sa priorité pour le moment. Il s’inscrit plutôt dans une logique de continuité avec la formation pékinoise. « Ce n’est pas d’actualité, je suis plutôt dans l’esprit de rester ici si j’en ai la possibilité, et puis d’envisager plus tard un retour en France ou en Europe […] Je pense que si j’ai la possibilité je resterai un an de plus en Chine », a indiqué l’entraîneur de 54 ans. Arrivé sur le banc de Beijing Guoan en juillet 2019, le contrat du technicien rhodanien expire en décembre prochain. Son avenir semble donc lié à la performance des siens contre Guangzhou Evergrande.













Par Ange A.