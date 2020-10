PSG Mercato : Une faveur de Kylian Mbappé à sa direction ?

Publié le 31 octobre 2020 à 13:00

Libre de tout contrat avec le PSG en juin 2022, Kylian Mbappé envisage déjà la suite à donner à sa carrière. Le génie français n’a aucune envie de prolonger avec le Paris SG, mais il n’aimerait pas partir libre de tout contrat non plus.

PSG : Kylian Mbappé pas attiré par une prolongation

Le PSG devra bientôt gérer plusieurs dossiers chauds, dont celui de Kylian Mbappé. Les dirigeants du Paris Saint-Germain souhaitent prolonger le contrat du jeune attaquant international français, mais le dossier se révèle compliqué. Selon plusieurs rumeurs, cette option de le retenir dans la capitale française n'attirerait pas Kylian Mbappé. L’enfant de Bondy souhaite relever un nouveau challenge plus important. Et les clubs désireux d'attirer le champion du monde 2018 en cas de départ du Paris SG sont nombreux. Si le Real Madrid est un prétendant de longue date de l’ancien Monégasque, d'autres grosses écuries européennes se seraient également signalées pour accueillir Kylian Mbappé. Il s'agit notamment de Manchester United et plus récemment de Liverpool.

L’ex-Monégasque écarte tout départ libre du Paris SG

Mais si Kylian Mbappé n’a pas l’intention de prolonger son contrat avec le PSG, il ne voudrait pour autant pas partir libre. Autrement dit, le joueur de 21 ans souhaiterait partir à la fin de cette saison, soit à 1 an de la fin de son contrat. Une option qui ferait entrer de l’argent dans les caisses du Paris Saint-Germain qui a déboursé 180 millions d’euros (bonus compris) à son départ de l’AS Monaco au mercato estival de 2017. Selon les informations du média espagnol OK Diario, le jeune buteur parisien aurait déjà fait connaître sa décision de partir l'été prochain afin de rapporter de l'argent au club. Il ne souhaiterait pas quitter le Paris Saint-Germain en de mauvais termes avec les dirigeants envers qui il serait reconnaissant. Le journal ibérique indique également que, malgré l'intérêt de plusieurs autres grosses écuries, la star parisienne voudrait évoluer prochainement au Real Madrid. Reste désormais à voir comment les dirigeants parisiens vont accueillir le désir de la pépite française.













Par JOËL