ASSE Mercato : Du nouveau sur le retour de William Saliba

Publié le 31 octobre 2020 à 12:13

William Saliba a rejoint Arsenal à la fin de la saison passée. Les dirigeants de l’ ASSE ont beau insister pour se le faire prêter au dernier mercato estival, aucun accord n’avait été trouvé entre les deux clubs. L’idée d’un retour du défenseur à Saint-Étienne était toujours dans les perspectives jusqu’aux dernières informations sur le dossier.

Le retour incertain de William Saliba à l’ ASSE

William Saliba n’a pas encore trouvé sa place au sein de l’équipe de Mikel Arteta à Arsenal. Le joueur de 19 ans n’a disputé que 3 matchs avec l’équipe réserve des Gunners. L’ ASSE, en proie à de sérieuses difficultés en défense, pense à se le faire prêter une nouvelle fois au mercato de l'hiver prochain. Même si le deal de son retour dans le Forez avait capoté dans les dernières minutes du précédent mercato, l'optimisme semblait de mise à l'AS Saint-Étienne. Cette hypothèse serait pourtant écartée par les responsables du club londonien, selon les rumeurs en provenance d'Angleterre.

Les exigences d’Arsenal pour relancer le défenseur ?

Un spécialiste d'Arsenal, à travers le compte Twitter YouAreMyArsenal, a donné quelques éléments pouvant expliquer l'absence de temps de jeu du joueur français chez les Gunners. "Quelques éléments à prendre en considération quand vous dites "pourquoi ne faisons-nous pas simplement jouer Saliba". Il est encore un enfant (19 ans) - Il a récemment perdu sa mère - Nouveau pays - Nouveau championnat - Nouveau club - Nouveau système de jeu - N'a pas joué en position avancée à l'ASSE - Des attentes plus élevées à Arsenal". Le staff technique d’Arsenal privilégierait un club anglais ayant le même système de jeu que les Gunners pour le prêt de William Saliba. Ainsi, sa réintégration dans l'équipe pourrait se faire plus facilement à la fin du prêt en juin prochain. Le mercato de janvier prochain s’annonce donc difficile pour l’ ASSE sur ce dossier, sauf si le joueur pousse de toutes ses forces pour obliger ses dirigeants à le laisser revenir à la maison.

Le système défensif de l' AS Saint-Étienne déstabilisé

Depuis les départs conjugués de William Saliba puis de Wesley Fofana de l’ ASSE, l’équipe de Claude Puel est complètement à la ramasse. La sortie de Wesley Fofana du groupe stéphanois a confirmé les craintes du coach. L’ AS Saint-Étienne était sur une série de 4 victoires en 4 matchs sans but encaissé avec le Marseille dans ses rangs. Depuis son départ à Leicester, l' ASSE a encaissé 3 défaites et un match nul sur ses 4 derniers matchs, preuve que les inquiétudes de Claude Puel, un temps opposé au départ de Wesley Fofana, étaient justifiées.













Par Gary SLM