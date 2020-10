OM : Florian Thauvin brutalement ramené à sa juste valeur

Publié le 31 octobre 2020 à 15:53

Star de l’ OM, Florian Thauvin serait toutefois surestimé. Au regard de son importance à l’Olympique de Marseille, l'on pourrait lui prêter un rang plus prestigieux dans le top 20 des meilleurs joueurs d'Europe. Il serait cependant pour certains bien loin des premières places.

OM : Florian Thauvin dans le TOP 100 mondial

Meilleur buteur du club pendant 2 saisons de suite (2017-2019), Florian Thauvin n’a pas encore retrouvé son niveau depuis son retour de blessure. L’ancien Bastiais n’est certes pas le maillon faible de l’attaque marseillaise, mais il ne tire pas non plus l’ OM vers le haut, l’Orléanais étant pourtant un joueur clé du système de jeu mis en place par André Villas-Boas. Pour Vincent Moscato, il ne faut pas se tromper en plaçant le joueur de l'Olympique de Marseille à un niveau qui n’est pas le sien. Dans l’émission le Moscato Show sur RMC Sport, le journaliste a estimé que dans « un classement comme au tennis, Thauvin serait dans le TOP 100 mondial ».

Vincent Moscato pessimiste pour l’avenir du Phocéen

Recruté à l'OM par Newcastle United lors du mercato estival 2015, Florian Thauvin n’a été aligné que 16 fois pour 1 but avec les Magpies. Après cette année peu concluante, il est retourné à l’ OM. Pour Vincent Moscato, c’est tout simplement parce que l’ailier droit olympien n’a pas été bon. Si le Phocéen avait été brillant avec Newcastle United, il se serait retrouvé dans un autre club de Premier League plus huppé. « Thauvin, super joueur, super joueur pour Marseille mais quand tu vas à Newcastle, si t’es très bon, les mecs te gardent et ensuite tu vas à Liverpool, Arsenal, Manchester United, Manchester City », a estimé le confrère. Selon ce dernier, le joueur de l’ OM ne peut même pas se vanter d’être vainqueur de la coupe du monde 2018, car « il faisait partie des accompagnants ». Malgré tout Vincent Moscato ne doute pas de l’ailier droit de 27 ans qu'il considère « comme un grand joueur », pas parmi « les 20/30 premiers, mais entre 50 et 100 ».













Par JOËL