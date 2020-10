Coup dur de l' ASSE, message de Loïc Perrin à Claude Puel

Publié le 31 octobre 2020 à 20:00

Le début de saison de l’ ASSE est catastrophique. Loïc Perrin, ancien défenseur et capitaine de l’ AS Saint-Étienne, a évoqué cette situation critique du club dans les colonnes du Midi Libre.

ASSE : Loïc Perrin pointe les limites du plan Puel

Loïc Perrin, il y a quelques mois encore, était sur les pelouses de Ligue 1. Après sa retraite sportive, l’ancien défenseur est devenu consultant sportif. Il s’est ouvert au Midi Libre sur l’actuelle situation difficile traversée par l’ AS Saint-Étienne, notamment les nombreuses défaites qui commencent à enfoncer l’équipe dans une véritable crise de résultats. Et l’ex-capitaine stéphanois a sa petite idée sur la source des problèmes qui minent l’équipe stéphanoise. « Ce n’est pas surprenant », a-t-il fait savoir dans un premier temps avant d’ajouter : « C’est vrai qu’il y avait eu des victoires abouties. Mais depuis, pas mal de pépins se sont accumulés avec les absences de cadres par exemple : Debuchy, Kolodziejczak, Maçon, pas loin d’être le meilleur Stéphanois du début de saison… »

Loïc Perrin en a profité pour mettre un bémol à la vision du football de son ancien entraîneur Claude Puel. Ce dernier est porté sur un football pratiqué par de jeunes joueurs talentueux. Pour l'ancien joueur de l' ASSE, une jeunesse ne peut être ainsi jetée dans l'arène sans la présence de joueurs plus expérimentés à leurs côtés.

L’ancien capitaine des Verts de l’ ASSE a déclaré à ce propos : « On se retrouve avec une équipe avec de très jeunes joueurs. Il y a de la qualité, mais on ne peut pas leur demander de faire gagner des matches. Les jeunes ne sont jamais meilleurs que quand ils sont bien encadrés. L’apprentissage ne se fait pas du jour au lendemain." Un plaidoyer donc pour les joueurs plus expérimentés pratiquement envoyés au garage par l’entraîneur. Claude Puel entendra-t-il le message de son ancien capitaine ?

L' As Saint-Étienne reste sur 4 matchs sans la moindre victoire avant son match de dimanche face à Montpellier Hérault Sport Club.













Par Gary SLM