LOSC Mercato : L’OL tient la réponse de Christophe Galtier

Publié le 31 octobre 2020 à 19:09

Selon une information de La Voix du Nord vendredi, l’OL serait attiré par le profil de Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, pour combler un départ de Rudi Garcia en fin de saison. Le patron du banc de Lille OSC a répondu à cette rumeur ce samedi en conférence de presse.

OL : Christophe Galtier dans le viseur ?

Brillant avec l’OL en Ligue des champions la saison dernière, Rudi Garcia a cependant assez de mal à produire les résultats escomptés en championnat, et cela depuis deux saisons. Mécontent des résultats en dents de scie de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a donc fixé un objectif au technicien rhodanien, à savoir finir sur le podium cette saison. En cas d’échec, l’ancien entraîneur marseillais devra prendre la porte. Pour remplacer l’ex-stratège de l'AS Rome, les recruteurs lyonnais seraient désireux de signer Christophe Galtier. Après avoir fait ses preuves sur le banc de l’ASSE (2009-2017), le tacticien de 54 ans fait les beaux jours du LOSC depuis 2017. Lors de la saison 2018-2019, il avait conduit Lille OSC à la 2e place de Ligue 1, derrière le PSG. La saison dernière, le club lillois a fini 4e suite à l’arrêt prématuré du championnat. Cette saison, le club nordiste est actuellement 2e de Ligue 1 et demeure le seul club français invaincu en championnat, mais également en Ligue Europa. De brillantes statistiques pour lesquelles l’Olympique Lyonnais aurait fait de Christophe Galtier sa cible prioritaire pour compenser un départ de Rudi Garcia.

Le coach du LOSC indifférent à l’intérêt des Lyonnais

Présent en conférence de presse ce samedi, veille du choc entre le LOSC et l’OL, Christophe Galtier a déclaré que les informations du média « ne sont que des rumeurs ». Le technicien français s’est ensuite dit concentré sur la réception de l’Olympique Lyonnais, dimanche en clôture de la 9e journée de Ligue 1 et indifférent à tout ce que les gens pouvaient raconter en-dehors de cette rencontre. « Je suis hermétique à tout ça. Ceux qui me connaissent savent très bien que je suis très concentré sur la rencontre », a en effet martelé le patron du banc du LOSC.













Par JOËL