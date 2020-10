Stade rennais : La grosse inquiétude de Julien Stéphan

Publié le 31 octobre 2020 à 22:04

Après un bon début de saison, le Stade rennais FC marque le pas ces dernières semaines. Julien Stéphan indique deux menaces contre le SRFC à moins d’une semaine du voyage à Londres pour le compte de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions face à Chelsea.

Le Stade rennais FC victime d’un excès de louanges ?

Auteur d’un début de saison tonitruant, le Stade rennais FC s’était attiré des éloges enflammés de différents spécialistes du foot. Sauf que ces derniers temps, le SRFC reste sur 4 matchs sans victoire, dont 2 défaites contre le FC Séville et le SCO Angers. Le club Bretillien a aussi fait 2 matchs nuls face au Dijon FCO et au FK Krasnodar. Une performance très peu flatteuse que Julien Stéphan a reconnue vendredi en conférence de presse. « On traverse une période compliquée », a admis l’entraîneur breton. Il n’a pas manqué de rappeler que « quand cela s’est bien passé sur les premières journées de championnat, on disait qu’il fallait faire très attention aux louanges ». Des louanges excessives qui ont probablement tourné la tête aux joueurs. Le coach doit désormais lutter contre un possible excès de confiance de ses propres éléments. « C’est peut-être rentré dans nos têtes. Il fallait lutter contre cela et en ce moment, je vais lutter contre un potentiel doute », a déploré Julien Stéphan.

Julien Stéphan inquiet pour la défense du SRFC

Autre cause de la baisse de régime du SRFC, le secteur défensif. Selon le technicien de 40 ans, alors qu’ils étaient intraitables en début de saison, les défenseurs bretons se sont relâchés lors des récentes rencontres. « Ces derniers temps, on a trop laissé à l’adversaire la possibilité de revenir rapidement. Sur la durée du match, on défend moins bien ensemble par rapport à ce que l’on faisait les premiers mois où on était très denses et compacts », a regretté le stratège rennais avant de conseiller à ses défenseurs de « conserver un équilibre » lors des montées offensives « pour ne pas se faire surprendre sur les transitions adverses ».

Ainsi, Julien Stéphan a le mérite d’être clair avant le voyage du Stade rennais FC mercredi prochain, à Londres, pour affronter Chelsea, auteur d’une large victoire à Burnley (O-3) ce samedi, à l'occasion de la 7e journée de Premier League.













Par JOËL