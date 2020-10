OM : Les Olympiens sauvés par le report du match contre Lens

Publié le 31 octobre 2020 à 22:35

Initialement prévu vendredi en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, le match entre l’ OM et le RC Lens a été reporté à une date ultérieure. Un report qui tourne finalement à l’avantage de l’Olympique de Marseille.

OM : la réception du RC Lens reporté

Le match entre l’ OM et le RC Lens n’a pas eu lieu ce vendredi. La rencontre a été reportée à une date ultérieure en raison de plusieurs cas de coronavirus chez les Lensois. Ainsi, l’Olympique de Marseille se retrouve privé de la seule opportunité de refaire le plein de confiance face au RC Lens, après la cinglante défaite contre Manchester City (0-3), mardi lors de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Ce qui aurait été une bonne chose avant le déplacement crucial au Portugal mardi pour affronter le FC Porto pour le compte de la 3e journée de Ligue des champions.

Un report salvateur pour les Marseillais

Florent Germain croit que c’est finalement « un mal pour un bien » pour l’ OM que le match contre le RC Lens a été reporté. Ainsi, les Olympiens n’ont plus qu’à se concentrer sur le déplacement au Portugal. Dans le Talk-Show du Phocéen, le journaliste a estimé qu'avec le rythme infernal d’un match tous les trois jours, « ce n'est pas plus mal de couper un peu pour se remettre la tête à l'endroit » après la débâcle de l' OM face aux Citizens. Selon le confrère, « le vestiaire a été un peu secoué par la manière de perdre contre City » et des joueurs « sont sortis frustrés par ce match ». Donc, c’est « bien qu'ils coupent et soient focus sur le déplacement à Porto ». Avec 2 défaites en 2 matchs, les Marseillais ne doivent pas se louper face au FC Porto s’ils ne veulent pas compromettre leurs chances de qualification au deuxième tour.













Par JOËL