OGC Nice : Vieira met la pression sur Dolberg avant Angers

Publié le 31 octobre 2020 à 23:26

L’ OGC Nice se déplace sur la pelouse du SCO Angers dimanche lors de la 9e journée de Ligue 1. Patrick Vieira a demandé à Kasper Dolberg un effort de compréhension exacte de ses consignes afin d’être plus tueur devant les cages adverses.

OGC Nice : Kasper Dolberg invité à comprendre les consignes tactiques

Après avoir livré un match de haut niveau contre le LOSC la journée précédente, l’ OGC Nice se déplace dimanche pour affronter le SCO Angers. Si Kasper Dolberg a été l’auteur du but des Niçois face aux Lillois (1-1) après deux mois sans marquer, Patrick Vieira attend plus d’efficacité de la part de l’attaquant danois. « On doit s’améliorer, nos deux relayeurs doivent se trouver plus près de Dolberg pour pouvoir combiner. Ensuite, j’attends plus de Kasper. C’est quelqu’un qui aime communiquer. Mais il faut qu’il comprenne des choses sur l’aspect tactique sur ce que je demande et j’attends de lui, mais je ne m’inquiète pas pour ses prestations », a expliqué l’entraîneur de l’ OGC Nice en conférence de presse.

Le Danois, un bonne prise pour les Niçois ?

Recruté en 2019 en provenance de l’Ajax Amsterdam contre un joli chèque de 20,5 millions d’euros, Kasper Dolberg peine à être efficace depuis le début de la nouvelle saison. Mais Patrick Vieira a assuré qu’il n’était pas du tout inquiet pour le buteur niçois de 23 ans. Ce qui n’a toutefois pas empêché le coach de l’ OGC Nice de mettre la pression sur l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam (2015-2019). Après le message si direct du coach des Aiglons pour le Danois, ce dernier est donc attendu à l’oeuvre sur la pelouse des Angevins pour tirer les Niçois vers le haut.













Par JOËL