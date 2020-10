OL : Rudi Garcia avec trois absents pour le choc contre Lille

Publié le 01 novembre 2020 à 00:00

L’ OL se déplace ce dimanche sur la pelouse du LOSC pour la 9e journée de Ligue 1. Rudi Garcia sera privé de quelques éléments pour ce choc du haut de tableau.

Trois absences pour l’ OL contre le LOSC

Fort de ses deux succès en Ligue 1, dont un carton contre l’AS Monaco (4-1), l’ OL défie le LOSC ce dimanche. Contre les Dogues, les Gones ont l’occasion d’enchaîner un troisième succès de rang et confirmer leur forme actuelle. Toutefois, l’Olympique lyonnais sera privé de trois défenseurs contre Lille. Pour le choc contre Lille, Rudi Garcia ne pourra pas en effet compter sur Mattia De Sciglio, Jason Denayer et Melvin Bard. Le latéral italien est blessé et reçoit toujours des soins. Quant au défenseur central belge, il est malade et va rater son deuxième match de suite avec le club rhodanien. Le jeune latéral lyonnais est suspendu pour cette affiche comptant pour la 9e journée.

Une absence pour Galtier contre Lyon

En l’absence de Denayer et Bard, Rudi Garcia a convoqué deux jeunes. Le coach lyonnais a sélectionné Malo Gusto (17 ans) et Sinaly Diomandé (19 ans). Avant d’affronter l’ OL, le LOSC reste sur deux nuls. Les hommes de Christophe Galtier pointent actuellement à la 2e place de Ligue 1. Pour la réception de Lyon, le coach lillois a décidé de se passer des services d’Orestis Karnezis. L’expérimenté portier grec (35 ans) est remplacé par le jeune Lucas Chevalier (18 ans). Pour le reste, Timothy Weah est de nouveau absent pour défier l’Olympique lyonnais. Isaac Lihadji remplace encore l’attaquant américain.

Le groupe de Lyon contre Lille :

Lopes, Pollersbeck - Dubois, Gusto, Marcelo, Diomandé, Benlamri, Özkacar, Cornet - Guimaraes, Caqueret, T. Mendes, J. Lucas, Aouar, Paqueta - Depay, Toko Ekambi, Dembélé, Kadewere, Cherki.













Par Ange A.