FC Nantes : Christian Gourcuff affiche une grosse déception

Publié le 01 novembre 2020 à 03:00

Bien qu’occupé par ses fonctions de coach du FC Nantes, Christian Gourcuff n’en demeure pas moins un père attentionné. L’entraîneur nantais est peiné par la carrière de son fils Yoann aujourd’hui à la retraite.

Le coach du FC Nantes exprime la frustration de Yoann Gourcuff

Présenté par certains comme le futur Zinedine Zidane, Yoann Gourcuff n’est jamais parvenu à se hisser au niveau attendu. Christian, son père et coach principal du FC Nantes, révélait récemment qu’il avait déjà raccroché les crampons. Le milieu de terrain de 34 ans était sans club depuis la fin de sa pige au Dijon FCO lors de la saison 2018-2019. Pour son père, l’ancien milieu de l’AC Milan, Bordeaux, Lyon ou encore de Rennes est aujourd’hui frustré. « Son plus gros regret est de ne pas avoir pu physiquement jouer plus longtemps dans la plénitude de ses moyens. Il est tellement amoureux du foot que la frustration, elle est là », a indiqué l’entraîneur des Canaris au Parisien.

Yoann sur les traces de son père ?

Bien que frustré, Yoann Gourcuff n’exclurait pas de signer son retour dans le monde du foot. Le coach du FC Nantes admet que son fils pourrait embrasser une carrière d’entraîneur plus tard. Toutefois, le technicien reconnaît qu’avec les enjeux financiers, il ne sera pas évident pour son fils de percer d’entrée dans ce nouveau monde. « Avant c’était simple : les clubs cherchaient un coach en fonction de ses idées. Là, on a des sociétés financières qui mandatent des agents pour construire une équipe. Et les coachs sont intégrés à cette stratégie. C’est très loin de nous, tout cela », a-t-il expliqué.













Par Ange A.