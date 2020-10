PSG : Mbappé, Kean, nouvelles inquiétudes avant Leipzig

Publié le 01 novembre 2020 à 00:30

Le PSG s’est imposé samedi contre le FC Nantes (0-3). Ce nouveau succès a laissé des traces côté parisien. Kylian Mbappé et Moise Kean n’ont pas disputé l’intégralité de la rencontre. Rien de rassurant avant le déplacement à Leipzig.

Deux nouveaux blessés pour le PSG avant le RB Leipzig ?

Après un début de saison poussif, le Paris Saint-Germain déroule désormais en championnat. Samedi, le PSG a dominé le FC Nantes (0-3) à La Beaujoire. Ander Herrera (47e), Kylian Mbappé (65e ) et Pablo Sarabia (88e) ont été les buteurs du soir. Néanmoins, certains Parisiens ont encore accusé le coup physiquement contre les Canaris. C’est notamment le cas de Mbappé et Moise Kean. L’attaquant de 21 ans a quitté ses partenaires avant le dernier quart d’heure. Visiblement touché à la cuisse droite, il est directement rentré aux vestiaires en compagnie d’un médecin du club. Quant à l’Italien, il a cédé sa place à la pause. Le joueur prêté par Everton souffrirait d’une douleur au mollet selon Téléfoot.

Paris privé de Neymar Jr contre Leipzig

Les prochaines heures permettront d’en savoir plus sur la situation de Kylian Mbappé et Moise Kean. En revanche, le PSG est déjà fixé sur la durée d’indisponibilité de Neymar Jr. Dans un communiqué, le club a confirmé la blessure de l’attaquant brésilien aux adducteurs. L’ancien blaugrana ne fera pas son retour à la compétition avant la prochaine trêve internationale. Le crack auriverde est donc déjà forfait pour le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse du RB Leipzig mercredi. Thomas Tuchel croise les doigts pour que ce ne soit pas également le cas pour Mbappé et Kean.













Par Ange A.