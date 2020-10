Stade rennais : Le SRFC renoue avec le succès avant Chelsea

Publié le 01 novembre 2020 à 01:00

Le Stade rennais s’est imposé au Roazhon Park samedi contre le Stade brestois (2-1). Une bonne nouvelle pour le SRFC qui se déplace à Stamford Bridge lors de sa prochaine sortie pour défier Chelsea.

Le Stade rennais se rassure avant Chelsea

Fin de disette pour le Stade rennais. Samedi, le SRFC a dominé le Stade brestois lors de la 9e journée de Ligue 1. Mené au retour des vestiaires, Rennes a inscrit deux buts pour l’emporter contre le SB29 (2-1). Damien Da Silva (66e) et Nayef Aguerd (70e) ont offert la victoire aux Rouge et noir. Franck Honorat (57e) a ouvert le score pour les visiteurs. Grâce à son succès, le club breton met fin à une série de 5 matchs sans victoire, dont deux défaites consécutives. Ce résultat est également rassurant avant le choc qui attend Rennes en Ligue des champions. Mercredi, les poulains de Julien Stéphan se déplacent sur la pelouse de Chelsea lors de la prochaine journée.

La réaction de Julien Stéphan après Brest

Julien Stéphan a salué l’état d’esprit de ses joueurs après leur come-back réussi contre le Stade brestois. « C’était l’objectif, avec une grande force de caractère de la part du groupe. Être mené, ce n’est pas simple, il y a eu tout de suite la réaction nécessaire […] Le score aurait pu être plus lourd, on a tenté des choses, on a eu des occasions », a indiqué l’entraîneur du SRFC cité par l’AFP. Reste plus qu’aux Rennais de garder le même état d’esprit contre les Blues. Samedi, le club londonien a signé une victoire (3-0) contre Burnley avant de recevoir le Stade rennais.













Par Ange A.