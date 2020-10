Barça : Antoine Griezmann lance sa saison contre Alaves

Publié le 01 novembre 2020 à 02:00

Le FC Barcelone s’en est remis à Antoine Griezmann pour s’éviter une nouvelle défaite en Liga. Opposé au Deportivo Alavés, le Barça a été contraint au partage des points.

Antoine Griezmann sauve le Barça d’une défaite à Alavés

Victorieux de la Juventus de Turin en Ligue des champions, le FC Barcelone n’y arrive toujours pas en championnat. Samedi, le Barça est allé arracher le nul sur la pelouse du Deportivo Alavés (1-1). Antoine Griezmann a sauvé les Blaugranas d’une nouvelle défaite en Liga. L’attaquant tricolore a permis aux siens de revenir au score d’un piqué après l’heure de jeu. Il s’agit de la première réalisation de Griezmann cette saison. L’ancien colchonero n’avait pas encore inscrit le moindre but en 6 matchs toutes compétitions confondues. Il espère désormais se montrer davantage décisif avec le club catalan. « Je sais que l’équipe a besoin de mes buts […] J’ai raté des occasions importantes dans certains matches et j’ai travaillé là-dessus, car je ne suis pas un joueur qui a l’habitude de beaucoup rater. Il faut aussi travailler le mental et j’espère pouvoir marquer plus de buts », a indiqué le joueur selon les propos relayés par Eurosport.

Koeman sur la même longueur d’onde que Griezmann

Comme Antoine Griezmann, Ronald Koeman a confirmé les lacunes offensives de son équipe. Pour le coach du Barça, « c’est le rendement qui est critiquable ». Il juge que le jeu proposé par ses poulains « très acceptable ». Selon lui, il ne leur manque plus que la finition. « Je serais plus préoccupé si on n’avait pas eu d’occasions, mais là, c’est juste qu’il faut plus de réalisme face au but. Ce n’est pas possible de rater autant », a déploré le technicien néerlandais en conférence de presse. Mercredi, le FC Barcelone reçoit le Dynamo Kiev pour la 3e journée de la Ligue des chaampions.













Par Ange A.