ASSE : Claude Puel avec trois renforts contre Montpellier

Publié le 01 novembre 2020 à 06:00

L’ ASSE va tenter de renouer avec la victoire ce dimanche lors de la réception du Montpellier Hérault. L’AS Saint-Étienne récupère trois joueurs pour cette rencontre.

Trois retours pour l’ ASSE contre le MHSC

L’ ASSE va tenter de débuter le mois de novembre sur une note positive. L’AS Saint-Étienne affiche une triste série en championnat. Les Verts restent sur cinq matchs sans victoire, dont quatre défaites de rang en Ligue 1. Dimanche, les poulains de Claude Puel vont tenter de mettre fin à cette série. Le coach stéphanois compte sur certains retours pour y parvenir. Le technicien enregistre notamment les retours de trois joueurs pour défier Montpellier. Expulsé lors de la 6e journée, Timothée Kolodziejczak signe son retour dans le groupe après deux matchs de suspension. Victime d’une entorse du genou contre l’OM, Charles Abi est également de retour dans le groupe stéphanois. Comme eux, Gabriel Silva est convoqué contre le MHSC.

Moukoudi, Retsos out, hécatombe au MHSC

De retour à l’entraînement cette semaine, Harold Moukoudi ne figure néanmoins pas dans le groupe de l’ ASSE. Le défenseur camerounais semble encore juste après sa contamination à la Covid-19. Comme lui, Panagiotis Retsos n’a pas été retenu dans le groupe de Saint-Étienne. Le défenseur grec avait quitté ses partenaires sur blessure lors de la dernière journée contre le FC Metz (défaite 2-0). Alors que Claude Puel récupère certains joueurs, son homologue montpelliérain enregistre une cascade de forfaits. Michel Der Zakarian sera notamment privé de six joueurs contre les Verts. Jonas Omlin et Mihailo Ristic sont blessés. Vitorino Hilton, Arnaud Souquet, Damien Le Tallec et Téji Savanier sont suspendus. Le coach du MHSC enregistre seulement le retour de Pedro Mendes remis de la Covid-19.

Le groupe de Saint-Étienne contre Montpellier :

Bajic, Moulin, Green - Kolodziejczak, Silva, Moueffek, Sow, Tshibuabua, Souici - Camara, Benkhedim, Aouchiche, Neyou, Youssouf, Gourna - Abi, Khazri, Bouanga, Hamouma, Monnet-Paquet, Rivera.













Par Ange A.