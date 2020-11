Chelsea : Inquiétude pour Lampard avant le Stade rennais

Publié le 01 novembre 2020 à 07:00

Chelsea s’est imposé (0-3) samedi avant d’affronter le Stade rennais en Ligue des champions. Une rencontre que n’est pas certain de disputer Christian Pulisic. L’attaquant américain s’est blessé avant le match contre Burnley.

Christian Pulisic forfait contre le SRFC ?

Futur adversaire du Stade rennais, Chelsea s’est rassuré avant leur rencontre en Ligue des champions. En déplacement sur la pelouse de Burnley, les Blues l’ont emporté (0-3). Hakim Ziyech (26e), Kurt Zouma (63e) et Timo Werner (70e) ont permis au club londonien de l’emporter. Le seul point noir pour Frank Lampard est venu de Christian Pulisic. L’attaquant américain s’est blessé à l’échauffement. En conférence d’après match, le coach de Chelsea a indiqué que l’attaquant américain avait ressenti une gêne aux ischios-jambiers. Selon l’entraîneur anglais, la gravité de celle-ci sera établie après des examens. La présence de l’ailier de 22 ans est incertaine contre le SRFC en C1.

Stéphan et le Stade rennais pas épargnés

Comme son homologue anglais, Julien Stéphan devrait composer avec les forfaits de certains éléments mercredi. Eduardo Camavinga et Daniele Rugani pourraient manquer le déplacement à Stamford Bridge. Le coach du Stade rennais révélait récemment que les deux joueurs souffraient de problèmes musculaires. Ils auront besoin de temps pour récupérer. Camavinga et Rugani incertains, l’entraîneur du SRFC est en revanche certain de compter sur Benjamin Bourigeaud. Le milieu de terrain avait quitté ses partenaires mercredi contre le FC Séville. Il est entré en jeu samedi lors du succès de Rennes contre Brest (2-1).













Par Ange A.