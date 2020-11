FC Nantes : Christian Gourcuff tacle la VAR après Paris

Publié le 01 novembre 2020 à 08:00

Le FC Nantes s’est incliné à domicile samedi contre le PSG (0-3). Après la rencontre, Christian Gourcuff a notamment fustigé le penalty accordé au Paris Saint-Germain.

Christian Gourcuff charge la VAR après la défaite du FC Nantes

Victorieux du Stade brestois lors de la dernière journée, le FC Nantes n’a pas réussi à signer un deuxième succès de rang. Samedi, le FCN a été battu à La Beaujoire (0-3) par le PSG. Si le score paraît sévère, les Canaris ont eu l’occasion de faire douter le Paris Saint-Germain à plusieurs reprises. Moses Simon a notamment raté l’immanquable alors que le but de Keylor Navas était vide. Le portier parisien s’est ensuite illustré en stoppant un penalty de Kader Bamba. Pour autant, Christian Gourcuff estime que son équipe a été lésée par l’arbitrage. Il ne comprend pas le penalty accordé à Paris et transformé par Kylian Mbappé.

Le FCN pénalisé par l’arbitrage cette saison ?

« Après le match, en ayant vu les images, je peux me prononcer. La VAR a cet intérêt qu’elle a la capacité de rétablir la justice. Si ce n’est pas le cas, je n’y vois pas d’intérêt », a lâché le coach du FC Nantes en conférence d’après match. Pour Christian Gourcuff, le FCN est désavantagé par les erreurs d’arbitrage. « On l’a payé depuis le début de la saison », a-t-il indiqué. Dans un récent entretien à L’Équipe, Waldemar Kita allait déjà dans le même sens. Pour le président nantais, son club aurait « au minimum 4 ou 5 points de plus » sans les bavures des hommes en noir.













Par Ange A.