OM Mercato : Boubacar Kamara exprime une petite tristesse

Publié le 01 novembre 2020 à 11:18

Maxime Lopez a quitté l’ OM pour rejoindre l’US Sassuolo le dernier jour du mercato estival. Le départ du milieu de terrain attriste Boubacar Kamara, formé à l’Olympique de Marseille comme lui.

OM : Boubacar Kamara attristé par le départ de Maxime Lopez

Barré par la rude concurrence dans l’entrejeu de l’ OM (Boubacar Kamara, Morgan Sanson, Valentin Rongier, et Kevin Strootman), Maxime Lopez avait perdu sa place de titulaire. De plus, l’Olympique de Marseille était sur le point d'obtenir le prêt de Mickaël Cuisance en provenance du Bayern Munich. Autant de raisons pour lesquelles Maxime Lopez ne pouvait plus rester dans le club olympien. Les dirigeants marseillais ont donc décidé de le prêter jusqu’en fin de saison à l’US Sassuolo dans les derniers instants du mercato estival. Un départ qui ne laisse pas Boubacar Kamara indifférent. « Il me manque. Incroyable. C'est bizarre. Avant on arrivait, je le voyais dans le vestiaire, on restait ensemble. Et là il est plus là. C'est la vie », a déclaré le joueur de 20 ans dans Objectif Match, une émission diffusée sur le site de l'Olympique de Marseille.

Maxime Lopez était sur la liste des départs, et Boubacar Kamara le savait. Mais ce dernier ne croyait pas que le transfert de son coéquipier se ferait au dernier jour du mercato estival. « On savait que ça arriverait, mais pas si tard, dans la dernière journée de mercato », a indiqué le joueur polyvalent (défenseur central ou milieu défensif). Mais Boubacar Kamara refuse de se laisser abattre par le départ de son ami. « Mais bon, tant qu'il est heureux, je suis content pour lui. On va le suivre, on va le regarder », a-t-il assuré.

Maxime Lopez répond au Marseillais

La sortie de Boubacar Kamara a ému Maxime Lopez. Depuis l'Italie, ce dernier a donc tenu à répondre au joueur de l’ OM en lui exprimant également son affection. « love mon frère, tu me manques », a posté la recrue estivale de l’US Sassuolo sur son compte Twitter. L’échange entre les deux jeunes joueurs a touché plusieurs supporters marseillais sur les réseaux sociaux. À noter que le prêt de l'ancien pensionnaire du FC Burel est assorti d'une option d'achat, alors que son contrat avec l' OM prend fin en juin 2021...













Par JOËL