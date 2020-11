Ex-Stade Rennais : Mendy établit un record à Chelsea

Publié le 01 novembre 2020 à 12:14

Lors du mercato estival, Chelsea a signé Edouard Mendy en provenance du Stade Rennais FC contre 24 millions d’euros. Les recruteurs de la formation londonienne sont loin de regretter cette somme depuis la titularisation de l’ancien Breton dans les cages.

Edouard Mendy atteint un record de Petr Čech avec Chelsea

Pour jouer à nouveau les premiers rôles en Premier League et en Ligue des champions,Chelsea a réalisé un mercato estival de folie en se renforçant dans tous les secteurs de jeu. Pour le renfort des cages, les recruteurs de l'écurie de Premier League ont négocié et obtenu le transfert d’Edouard Mendy en provenance du Stade Rennais FC. Une excellente opération dont le club londonien n’a pas tardé à récolter les fruits. En effet, pour ses trois premiers matchs de Premier League, la recrue estivale des Blues a réalisé autant de clean sheets. Ainsi, l’ancien dernier rempart des Rouge et Noir égale désormais l'ancien Blue Petr Cech, qui avait réalisé la même prouesse lors de la saison 2004-2005.

Quel avenir pour Kepa Arrizabalaga ?

Recruté en provenance de l’Athletic Bilbao lors du mercato estival 2018 contre la faramineuse somme de 80 millions d’euros, ce qui en fait le gardien le plus cher de l'histoire du football, Kepa Arrizabalaga n’a jamais vraiment convaincu Frank Lampard. D’où le recrutement d’Edouard Mendy cet été pour le concurrencer. Alors que le gardien espagnol avait prévenu qu’il ferait tout pour conserver son statut de titulaire, il a été rapidement évincé dans les cages de Chelsea par l’ex-portier sénégalais de la formation bretonne. Frank Lampard l’a assuré. Le gardien numéro un de l’écurie londonienne, c’est désormais Edouard Mendy. En égalant déjà un vieux record de Petr Cech, Edouard Mendy compromet l’avenir de Kepa Arrizabalaga avec le club de Premier League. Pour continuer sa progression, l’Espagnol devrait envisager un départ dès janvier ou en fin de saison…













Par JOËL