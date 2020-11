Stade rennais : La montée en puissance se confirme avant Chelsea

Publié le 01 novembre 2020 à 11:47

Le Stade rennais s’est imposé 2-1 face à son voisin le Stade brestois. Lors de ce match, Julien Stéphan, le coach du SRFC, a été heureux de la prestation de Benjamin Bourigeaud, un de ses joueurs importants de la saison dernière.

Stade rennais : Benjamin Bourigeaud monte en puissance

Le Stade rennais doit prendre des points au risque de rendre inutile sa qualification, acquise de haute lutte la saison dernière, en Ligue des champions. Pour l’heure, le club Breton ne totalise qu’un point arraché lors du déplacement de Krasnodar au Roazhon Parc. Le 4 novembre prochain, le SRFC va défier les Blues de Chelsea à Stamford Bridge, une rencontre qui s’annonçait difficile pour le coach breton privé d'Eduardo Camavinga et de Daniele Rugani.

La bonne nouvelle de samedi était la montée en puissance de Benjamin Bourigeaud. L’ancien joueur du RC Lens est entré en jeu à la 67e minute du match victorieux de son équipe face au Stade brestois, en remplacement de Lea Siliki. Contrairement au match face au SCO Angers lors duquel il n'avait joué que 10 minutes, le milieu de terrain a joué une vingtaine de minutes. Mieux, il a été passeur décisif à la 70e minute du match sur le but du défenseur Nayef Aguerd. Le marocain a en effet donné la victoire aux Bretilliens lors de cette rencontre de la 9e journée de Ligue 1 en inscrivant le second but de la rencontre après celui de Damien Da Silva.

Cette victoire acquise grâce à la défense, les deux buts étant des œuvres de deux arrières, permet au Stade rennais d’avancer un peu plus confiant vers le défi à relever contre Chelsea. Julien Stéphan a déclaré après la rencontre : « C’était un premier mini-tournant. On a montré une grande force de caractère, car il y a eu tout de suite la réaction après avoir été mené. »

Du côté de Chelsea, Frank Lampard a perdu un de ses joueurs importants. L’attaquant américain Christian Pulisic a été touché lors de l’entraînement avant le match contre Burnley.













Par Gary SLM