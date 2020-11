LOSC Mercato : Renato Sanches fait une sortie inquiétante

Publié le 01 novembre 2020 à 14:08

Élément important du dispositif mis en place par Christophe Galtier, Renato Sanches pourrait toutefois abandonner le LOSC beaucoup plus tôt que son contrat le prévoit.

Renato Sanches, un crack du LOSC

Après un passage compliqué au Bayern Munich (2016-2019), Renato Sanches s’est engagé avec le LOSC dans les derniers instants du mercato estival 2019. Depuis, le milieu de terrain a retrouvé son meilleur niveau. L’international portugais de 23 ans est désormais un joueur clé du système de jeu de Lille OSC. À ce titre, l’ancien de Benfica (2014-2016) contribue largement aux bons résultats des Dogues, invaincus en Ligue 1 et en Ligue Europa depuis le début de la saison. Satisfaits des performances du prodige lusitanien, les recruteurs dogues n’ont donc aucun regret pour les 20 millions d’euros qu’ils ont dépensés pour le signer. Gérard Lopez et son staff auraient même refusé une offre de 70 millions d'euros pour le milieu de terrain. Mais la joie des recruteurs lillois pourraient être de courte durée.

Le Portugais ne ferme pas la porte à un départ

Présent en conférence de presse, Renato Sanches, que de grosses écuries européennes ne devraient pas tarder à vouloir attirer, a évoqué son avenir. « Je ne sais pas si les grands clubs vont venir me chercher mais je sais que je suis meilleur maintenant et c’est ce qui compte », a d’abord déclaré le milieu de terrain lillois. De quoi faire plaisir à Christophe Galtier, qui n’a pas caché son désir de garder tous ses joueurs clés après la saignée estivale, pour accroître ses chances de finir sur le podium et faire un bon parcours en Ligue Europa. Mais la suite des propos de Renato Sanches a jeté un froid sur son avenir avec le LOSC. « Je ne sais pas si je serais lillois la saison prochaine », a ajouté l’ancien de Swansea City (2017-2018), qui ne ferme donc la porte à aucune option, même s’il a aussitôt enchaîné : « Je sais que je suis heureux ici, je me sens bien au Losc et je suis encore sous contrat pour trois ans. » Reste que le Lillois n’a pas manqué de conclure : « Mais je ne sais pas ce qui peut se passer dans trois mois ou un an donc on verra ce que le futur me réserve. »













Par JOËL