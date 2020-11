Ligue 1 : On connaît le Top 3 des joueurs les plus agressés !

Publié le 01 novembre 2020 à 21:30

On connaît désormais le Top 3 des joueurs les plus agressés de Ligue 1. Si le premier nom ne surprend personne, les deux autres noms en revanche pourraient être des surprises.

Ligue 1 : Neymar, joueur le plus agressé

Ce n’est une surprise pour personne, Neymar est le joueur le plus agressé de Ligue 1. Le Brésilien du PSG aime conserver le ballon et faire des différences à lui tout seul. Un comportement qui agace les défenseurs adverses et l’ancien Barcelonais le paie régulièrement au prix de son intégrité physique. Selon RMC Sport, l’ex-attaquant du FC Santos a provoqué 14 fautes en 289 minutes de jeu, soit 1 faute toutes les 20,64 minutes. Malheureusement, ces fautes ne sont pas toujours sans conséquence. Le nombre de fois où Neymar a été obligé de se tenir loin des pelouses pour raison de blessure est loin d’être négligeable. Le brésilien est d'ailleurs indisponible pour plusieurs semaines en raison d’une blessure aux adducteurs.

Un nom surprise pour le deuxième du podium

On aurait pu croire que Kylian Mbappé est le deuxième du Top 3 des joueurs les plus agressés de Ligue 1, mais non. Également capable de conserver le ballon et de faire des différences individuellement, la star française du PSG se fait aussi régulièrement agresser. Mais l’enfant de Bondy n’est pas le deuxième joueur le plus agressé du classement. Selon la radio sportive, le deuxième joueur est Angelo Fulgini du SCO Angers. Le milieu de terrain angevin a été agressé 27 fois en 565 minutes, soit 1 faute toutes les 20,92 minutes.

Une autre surprise ferme le podium

Le 3e nom du podium des joueurs les plus agressés de Ligue 1, c’est Ignatius Ganago, attaquant du RC Lens. Auteur d’un bon début de saison (4 buts, 1 passe décisive et 3 penalties provoqués), l’international camerounais paie en retour très cher. D’après les informations de la source, le Lensois a été victime de 15 fautes en 332 minutes de jeu, soit 1 faute toutes les 22,13 minutes. D’ailleurs, un tacle très sévère du Stéphanois Timothée Kolodziejczak a causé une entorse à la cheville du Lensois de 21 ans.













Par JOËL