ASSE : Le message de Puel après la défaite contre Montpellier

Publié le 01 novembre 2020 à 20:58

L’ ASSE a été battue par le Montpellier HSC (0-1), ce dimanche lors de la 9e journée de Ligue 1. Dans sa conférence de d’après-match, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne a surtout tenu un discours pour remobiliser ses troupes en vue du derby à Lyon dimanche prochain, lors de la 10e journée.

ASSE : Claude Puel remobilise ses troupes contre l'OL

Après un bon début de saison ponctué par une brillante victoire à l'Orange Vélodrome (0-2), l’ ASSE s’enfonce dans une spirale négative depuis plusieurs journées. Ce dimanche, l’AS Saint-Étienne n’a pas pu faire le plein de confiance contre le Montpellier HSC, avant le déplacement sur la pelouse du Groupama Stadium pour le derby contre l'OL, dimanche prochain. Mais pour Claude Puel, il est hors de question que les Stéphanois se laissent abattre par l’enchaînement des défaites avant d’aller affronter l’Olympique Lyonnais. Après cette défaite, le technicien ligérien a assuré que l’ ASSE « va remettre du coeur à l'ouvrage pour être dans les meilleures dispositions pour le derby qui reste particulier et à part ». Claude Puel reconnaît que, ce match, le club forezien « ne l'a pas très bien préparé avec une défaite à la clé » contre le Montpellier HSC ce dimanche. Mais le patron du banc stéphanois souhaite que « tout le monde reste bien concentré et solidaire en donnant le meilleur » dimanche prochain.

Quelles chances pour les Stéphanois de se relancer face à l’OL ?

L’ ASSE n'y parvient plus. Avec cette défaite face aux Montpelliérains, les Stéphanois viennent d’enchaîner leur 5e revers en Ligue 1. C’est donc une formation ligérienne aux statistiques inquiétantes et pas au top de son mental qui va affronter des Lyonnais, brillants vainqueurs de l’AS Monaco (4-1) le week-end dernier.













Par JOËL