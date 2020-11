OGC Nice : Blessure, Dante out pour le reste de la saison ?

Publié le 01 novembre 2020 à 22:35

Sorti en début de seconde partie du choc entre le SCO Angers et l’ OGC Nice (0-3), Dante vient-il de jouer son dernier match de la saison ? Sans cacher son inquiétude, Patrick Vieira a demandé d’attendre les examens complémentaires avant d’être fixé sur le sort du défenseur central brésilien.

OGC Nice : Patrick Vieira donne des nouvelles de Dante

En déplacement en terre angevine, l’ OGC Nice est rentré avec les 3 points de la victoire. Mais ce dimanche, aucun Niçois, à commencer par Patrick Vieira, n’avait la tête à la fête malgré cette victoire importante. En effet, le capitaine Dante n’a pas terminé la rencontre. Après s’être écroulé sur un corner des Scoïstes en début de seconde mi-temps, le Brésilien a été obligé d’abandonner ses coéquipiers. C’est sur une civière et le genou gauche dans une attelle que le joueur de 37 ans a été évacué. À cet âge, ce genre de blessure, dont la nature exacte n’a pas encore été déterminée, inquiète forcément.

Et Patrick Vieira ne l’a pas caché. « Quand on le voit sortir sur civière ce n’est pas rassurant et on ne peut qu’être inquiet », a reconnu l’entraîneur niçois dans les médias de l’ OGC Nice. Mais le technicien des Aiglons ne veut pas se prononcer hâtivement sur une fin de saison ou non de Dante et préfère attendre le résultat d’examens complémentaires. « Il est vaillant, toujours fort mais le doc nous a informé qu’il fallait attendre demain et les résultats de l’IRM qu’il doit passer avant de tirer des conclusions », a indiqué l’ancien milieu de terrain d’Arsenal avant de conclure, un brin fataliste tout de même : « C’est le football, malheureusement. »

Bilan comptable satisfaisant pour les Aiglons

Avec cette victoire à Angers, l’ OGC Nice se classe désormais au pied du podium et confirme son retour en forme en ce début de saison. Les Niçois devront désormais confirmer sur la pelouse du Slavia Prague, jeudi prochain lors de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue Europa, puis le week-end prochain lors de la réception de l’AS Monaco (10e journée de Ligue 1). Il est très probable que Dante ne soit pas présent à ces deux prochains rendez-vous…













Par JOËL