LOSC : Christophe Galtier en colère après le nul contre Lyon

Publié le 02 novembre 2020 à 06:00

Le LOSC a été accroché dimanche par l’Olympique lyonnais. Christophe Galtier n’a pas caché son amertume suite au nul concédé à domicile (1-1), surtout que Lyon était en infériorité numérique.

Dimanche, le Lille OSC a concédé un troisième match sans victoire. Le LOSC a été accroché à domicile par l’OL (1-1). Jonathan Bamba a ouvert le score pour les siens avant que Zeki Celik ne permettent aux visiteurs de revenir au score. Christophe Galtier n’est pas satisfait du résultat des siens. Il regrette que les Dogues n’aient pas profité de leur supériorité numérique en deuxième période pour battre Lyon. « On est frustrés. Il y a un peu de colère de ne prendre qu’un point […] On a ensuite cet avantage numérique mais on a manqué de justesse. On n’y était pas […] Donc il y a de la frustration mais aussi de la colère car on doit montrer davantage de caractère dans ce genre de situation », a regretté l’entraîneur lillois.

Une frayeur avant l’AC Milan ?

Christophe Galtier se satisfait juste de la série d'invincibilité qui se poursuit pour le LOSC. Sinon pour le reste, il estime que son équipe doit pouvoir profiter de certaines circonstances. « On doit être plus agressifs sur le plan offensif contre un adversaire à dix. Si on n'a pas gagné, c'est que l'on n'a pas tout bien fait », a poursuivi le coach du Lille OSC. Lequel a également donné des nouvelles de son capitaine José Fonte. Le défenseur portugais a quitté ses coéquipiers après avoir pris le doigt de Memphis Depay dans l'œil. « Il va mal, il a pris le doigt de Depay dans l'œil et il l'a bien pris. À la mi-temps dans le vestiaire, il ne voyait plus de l'œil droit donc il est à l'hôpital », a-t-il confié. Une blessure dont se serait passé le club nordiste avant son choc contre l'AC Milan jeudi.













Par Ange A.