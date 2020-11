FC Nantes : Grosses inquiétudes pour Moses Simon après Paris

Publié le 02 novembre 2020 à 06:30

Révélation du FC Nantes la saison dernière, Moses Simon peine à confirmer cette année. L’attaquant du FCN est même sorti sur blessure samedi lors de la défaite contre le PSG (0-3).

Moses Simon blessé contre le PSG

Avec deux victoires en 8 matchs de Ligue 1, le FC Nantes réalise un mauvais début de saison. Samedi, le club des bords de l’Erdre a même concédé une nouvelle défaite en s’inclinant contre le PSG (0-3) à domicile. Suite à ce nouveau revers, les Canaris enregistrent déjà quatre défaites en 8 sorties en championnat. Les hommes de Christian Gourcuff ne pointent qu’à la 17e place, à égalité de points avec le Nîmes Olympique, barragiste. Contre Paris, le FCN a également perdu Moses Simon sur blessure. Touché aux adducteurs, l’ailier nigérian a dû quitter ses coéquipiers dès la 25e minute.

Moses, flop du FCN cet été ?

Alors que des détails restent attendus au sujet de sa blessure, il faut noter que Moses Simon est à la peine cette saison. Le Nigérian ne compte qu’un seul but et une passe décisive en 8 apparitions. Signe de l’inefficacité du Nigérian cette saison, son énorme raté contre le PSG samedi. L’ailier du FCN a manqué de trouver les chemins des filets alors que le but de Keylor Navas était vide. Un loupé qui confirme la mauvaise passe actuelle du Nigérian. Lequel a définitivement été recruté cet été après son prêt fructueux la saison dernière. Auteur de 9 buts et 8 offrandes, l’attaquant de 25 ans avait été élu meilleur joueur de la saison par les supporters nantais. Pour le moment, il passe pour un flop au vu de ses récentes performances depuis la reprise des compétitions.













Par Ange A.