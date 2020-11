Ex - Barça : L'énorme aveu de Quique Setién sur Lionel Messi

Publié le 02 novembre 2020 à 07:00

Arrivé au FC Barcelone en janvier, Quique Setién n’a entraîné le Barça que pendant huit mois. Durant son passage expéditif, il a côtoyé Lionel Messi. Il reste marqué par le sextuple Ballon d’Or.

Les confidences de Setién sur Lionel Messi

En l’espace d’un an, le FC Barcelone a connu trois entraîneurs. Arrivé en janvier pour prendre la succession d’Ernesto Valverde, Quique Setién n’aura tenu que jusqu’en août sur le banc du Barça. L’ancien coach du Bétis était condamné à un départ après l’humiliation subie contre le Bayern Munich en Ligue des champions (8-2). Durant son passage expéditif sur le banc des Blaugranas, le technicien de 62 ans a notamment dû gérer le phénomène Lionel Messi. Une gestion de l’Argentin pas aisée pour l’ancien entraîneur de Barcelone. « Il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Leo en fait partie, c’est vrai […] Il y a une autre facette, qui n’est pas celle du joueur, et qui est plus compliquée à gérer », a-t-il indiqué au cours d’un entretien à El Pais.

Setién poussé vers la sortie ?

Dans sa sortie, Quique Setién est également revenu sur son limogeage au FC Barcelone. Il a été remercié aux lendemains de la déconvenue contre le Bayern. Pour le tacticien espagnol, son sort était déjà scellé avant cette déculottée. « J’assume mon pourcentage de responsabilité. Un jour, j’écrirai à ce sujet. Après avoir été licencié, je me suis rendu compte que la décision avait été prise avant cette rencontre », a-t-il indiqué. Marqué par cet épisode, il révèle qu’il écrira un jour sur cet échec historique en Ligue des champions.













Par Ange A.