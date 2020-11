ASSE : L'étonnante sortie d’Yvan Neyou après Montpellier

Publié le 02 novembre 2020 à 07:30

L’ ASSE s’est incliné sur le plus petit des scores dimanche contre le Montpellier Hérault. Si l’AS Saint-Étienne a concédé sa cinquième défaite de rang, Yvan Neyou estime qu’il n’est pas question de s’alarmer.

Série noire pour l’ ASSE de Claude Puel

Après ses débuts enchanteurs, l’AS Saint-Étienne n’y arrive plus en championnat. Dimanche, l’ ASSE a essuyé un nouveau revers en Ligue 1. Le club ligérien s’est incliné (0-1) à domicile contre le Montpellier Hérault. Une défaite d’autant plus surprenante que le MHSC comptait six absents de taille pour défier Saint-Étienne. Contre le club gardois, les Verts ont surtout étendu leur mauvaise série en Ligue 1. Les hommes de Claude Puel en sont désormais à six matchs sans victoire en championnat, dont cinq défaites de suite. Yvan Neyou préfère tirer le positif de la nouvelle défaite contre Montpellier.

Pas de crise à Saint-Étienne selon Neyou

Pour le milieu de terrain camerounais, « tout n’est pas à jeter » après la défaite contre Montpellier. « L’équipe n’est pas en crise […] On est conscient qu’on manque de résultats. Aujourd’hui dans la possession de balle on a répondu présent. Parfois on manque d’intensité, c’est possible, mais nous sommes impliqués. On ne vit pas une période facile mais cela va tourner », a expliqué Yvan Neyou. Le milieu de 23 ans est déjà tourné vers le derby contre l’OL. « On va tout donner pour le derby, on sait que cela tient à cœur aux supporters. On ne va pas se laisser abattre après cette défaite contre Montpellier. Personne n’aime perdre, surtout pas cinq fois de suite. On va travailler, cela va tourner, nous ne sommes pas inquiets », a poursuivi le jeune milieu. Reste plus qu’à savoir si cette disette prendra fin contre Lyon.













Par Ange A.